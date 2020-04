Shariasheikens coronavaccine: Alle sender aben videre

Det bugner ikke med talelyst hos bagmændene bag frasalget af statens vaccineproduktion til det private selskab, der lige nu har gang i udviklingen af en coronavaccine.

Ekstra Bladet har fanget tidligere finansminister Bjarne Corydon på telefonen. Men den nuværende Børsen-chefredaktør vil ikke forholde sig til sit købmandskab, fra da han var med til at igangsætte salget af SSI's vaccineproduktion. Det siger han i et meget kort telefoninterview med Ekstra Bladet.

- Hvad siger du til, at den fabrik man valgte at frasælge - også med Økonomiudvalgets accept, hvor du sad - nu har gang i udviklingen af en vaccine specifikt mod covid-19 ude på Amager?

- Det synes jeg, du skal tale med den daværende sundhedsminister om. Om de sundhedsmæssige aspekter af det. Det lå på hans bord, siger Bjarne Corydon.

- Men der lå advarsler fra Rigsrevisionen om, at vi kunne komme i forsyningsproblemer i en pandemisituation. Hvad siger du til det?

- Ja, at det var sundhedsmæssige overvejelser, som lå på sundhedsministerens bord. Så jeg synes, du skal få hans kommentar.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med justitsminister Nick Hækkerup (S), der var ansvarlig for hovedparten af salgsprocessen med statens vaccinefabrik som sundhedsminister i Thorning-regeringen.

Men hans nuværende departement, Justitsministeriet. henviser til nuværende sundhedsminister, Magnus Heunicke, som intet havde med salget at gøre.

Sundhedsministeriet oplyste sent torsdag, at man ikke kunne nå at svare på Ekstra Bladets henvendelser inden deadline. Ekstra Bladet har fortsat ikke hørt fra hverken ministeriets departement eller fra Magnus Heunicke.

Ekstra Bladet har til gengæld fået følgende kommentar fra Sophie Løhde (V), der afsluttede salget i 2016.

- Vaccineproduktionen, som SF økonomisk var med til at underminere, og salget som SF var med til at forberede, da de var i regering, blev efterfølgende offentliggjort og sat i gang i marts 2014 under den tidligere SR-regering, uden at der lå nogen ordentlig plan for, hvordan salget kunne gennemføres. Derfor 'arvede' jeg efterfølgende opgaven med et salg i 2015 som ny sundheds- og ældreminister. Det var da en 'arv', som jeg hellere havde været foruden.