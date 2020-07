Sidste farvel til Lone: Mette F. i tårer

Der var tårer, kram og opmuntrende smil ved Holmens Kirke i København, da familie og venner sagde farvel til den radikale politiker Lone Dybkjær tirsdag.

Den tidligere miljøminister, mangeårigt medlem af Folketinget og Europa-Parlamentet døde for lidt over en uge siden. Hun nåede at blive 80 år i maj efter flere års kræftsygdom.

Ved bisættelsen forsvandt de sorte skyer, og solen skinnede, da enkemanden Poul Nyrup Rasmussen og datteren, Mette Dybkjær, gik forrest med kisten ud af kirken.

Den tidligere statsminister og Lone Dybkjær var gift i mere end 25 år, og Poul Nyrup holdt tale i kirken og ved en mindehøjtidelighed på Christiansborg bagefter.

- Det der med kærligheden er jo i virkeligheden drivkraften i det hele, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Poul Nyrup Rasmussen og datteren Mette Dybkjær bar kisten ud af Holmens Kirke. Bagved gik også Lone Dybkjærs bror, Bo Vincents, og den radikale leder Morten Østergaard. Foto: Jonas

Bekæmpede uretfærdighed

En kærlighed mange også mærkede og bemærkede i den måde, som Poul Nyrup udtalte navnet på sin kone, Lone.

Lone Dybkjærs bror, Bo Vincents, og den radikale leder, Morten Østergaard, bar også kisten ud af Holmens Kirke.

Morten Østergaard holdt tale ved mindehøjtideligheden, og han hæftede sig ved Lone Dybkjærs årelange kamp mod uretfærdighed.

- Lones næsten overudviklede retfærdighedssans gjorde, at hun kunne se uretfærdighed - næsten før den opstod, sagde Morten Østergaard.

Da kisten kørte væk fra kirken, stod flere i tårer. Blandt andre SF-formand Pia Olsen Dyhr, som så Lone Dybkjær som en politisk mentor, forklarede hun før bisættelsen.

Flere ministre og SF-formand Pia Olsen Dyhr deltog i bisættelsen i Holmens Kirke. Foto: Jonas Olufson

Statsminister Mette Frederiksen var også rørt til tårer, da hun skulle kondolere over for Poul Nyrup Rasmussen ved kirken.

Senere satte hun ord på sin respekt for Lone Dybkjær, som særligt kæmpede klima- og kvindekampen ifølge statsministeren.

- Lone er en af de store politikere i sin generation, sagde Mette Frederiksen, som også kom ind på sin respekt for Poul Nyrup.

- Du har været ved Lones side hver eneste dag, hver eneste nat og hver eneste time i det her alt for lange sygdomsforløb, sagde Mette Frederiksen til Poul Nyrup.

- Du har været ved Lones side hver eneste dag, hver eneste nat og hver eneste time i det her alt for lange sygdomsforløb. Du har gjort det vigtigste, et menneske kan. Du har været der, da det gjaldt, sagde Mette Frederiksen til Poul Nyrup ved en mindehøjtidelighed senere. Foto: Jonas Olufson

Har selv planlagt

Lone Dybkjær sad i Folketinget i sammenlagt 25 år for de radikale og nåede at sætte et aftryk i det politiske landskab.

Lone Dybkjær har for længe siden sørget for det praktiske i forbindelse med gravstedet på Holmens Kirkegård. Her er hendes datter Lotte og hendes tidligere mand, Ib, også begravet.

Og i forhold til bisættelsen og mindehøjtideligheden så hadede Lone Dybkjær lange taler, forklarede den nuværende statsminister, som derfor gjorde det kort.

Men alt i alt var dagen nu nok i orden med hele Danmarks Lone ifølge den tidligere statsminister.

- Jeg tror, at det var en begivenhed, som også Lone ville synes var okay, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

