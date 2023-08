Siger undskyld til Ellemann

Jakob Ellemann-Jensen understregende grundigt, at ansvaret er hans i kanonsagen, hvor der blev løjet for Folketinget, da han stillede op til pressemødet. Alligevel klæber han til ministertaburetten

Forsvarsministeriets departementschef tager skylden for, at Jakob Ellemann-Jensen har viderebragt forkerte oplysninger til Folketinget

Undskyldninger er ikke hverdagskost i dansk politik.

Men tirsdag vælter de frem.

Først stod vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) frem på et pressemøde og undskyldte for, at han har viderebragt forkerte oplysninger til Folketinget i sagen om våbenindkøb fra israelske Elbit Systems.

Og nu er det departementschefen i Forsvarsministeriet, Morten Bæk, der går bodsgang.

Tirsdag undskyldte Jakob Ellemann-Jensen for, at han har viderebragt forkerte oplysninger til Folketinget. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Embedsværkets skyld

I et brev henvendt Jakob Ellemann-Jensen, der ligger tilgængeligt på Forsvarsministeriets hjemmeside, giver han sig selv og embedsværket skylden for, at ministeren altså har givet informationer til Folketinget, som simpelthen ikke passer.

Annonce:

'Jeg må imidlertid på baggrund af redegørelserne konstatere, at der i processen blev begået fejl, som desværre medførte, at Folketinget og forsvarsforligskredsen på nogle punkter fik forkerte oplysninger. Det beklager jeg på Forsvarsministeriets vegne,' skriver Morten Bæk i brevet.

'I de tilfælde, hvor Folketinget og forsvarsforligskredsen fik forkerte oplysninger, skyldes dette entydigt de fejl, der var blevet begået i departementet eller FMI'.

Morten Bæk lægger sig fladt ned i et brev til Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Uvildig undersøgelse

På trods af departementschefens bøjede nakke, slog Jakob Ellemann-Jensen fast på pressemødet, at ansvaret i sidste ende ligger på hans egne skuldre.

- Folketinget har modtaget forkerte oplysninger. Og det har jeg sagt undskyld for, fordi det er mit ansvar. Jeg har ansvaret for denne her butik, sagde han tidligere tirsdag.

Hvilke konsekvenser den spegede sag vil få for Jakob Ellemann-Jensen, er endnu uvist. Selv foreslår han, at der skal foretages en uvildig undersøgelse, så alle hjørner af sagen kan blive belyst.

Og selv om flere samråd lurer i horisonten, så tyder det på, at Venstre-formanden er fredet. I hvert fald har han ikke selv overvejet, at det skulle have konsekvenser for ham som minister, slog han fast på pressemødet.