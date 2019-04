Sigtelse i Enhedslisten-voldtægtssag: Beruset offer var hjælpeløst

Ifølge sigtelse i voldtægtssag, der har ramt Enhedslisten, var offeret ude af stand til at modsætte sig overgrebet

Offeret for den voldtægtssag, der har ramt Enhedslisten, var som følge af alkoholindtag - muligvis kombineret med træthed - ude af stand til at modsætte sig det formodede overgreb.

Dette fremgår af sigtelsen i sagen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Det er et nu tidligere bestyrelsesmedlem i Enhedslisten København, der er sigtet i sagen. Den pågældende er fratrådt alle sine poster i partiet.

Ifølge sigtelsen fandt den formodede fuldbyrdede voldtægt sted i perioden mellem 31. marts kl. 00.00 og 1. april kl. 10.

Partiets miljø- og teknikborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen, har oplyst, at episoden foregik i hendes lejlighed. Borgmesteren har nu sygemeldt sig.

Den sigtede i sagen er omfattet af navneforbud. Den pågældende har meldt sig selv til politiet, men nægter sig skyldig.

Den sigtede har gennem årene været stærkt engageret i ligestillingssagen. Det fremgår både af vedkommendes profiler på sociale medier samt hans engagement i forskellige sammenhænge.

Skipper rystet

I et opslag på Facebook har Enhedslistens folketingsmedlem Pernille Skipper beskrevet, at hun er rystet over den voldtægtssag, der har ramt partiet.

'Jeg blev i går orienteret om, at et medlem af vores lokalafdelingsbestyrelse i København har meldt sig selv i en voldtægtssag og har fratrådt alle sine poster i partiet af den grund,' skriver Skipper på Facebook og tilføjer:

'Af hensyn til offeret og hele efterforskningen vil jeg selvfølgelig ikke udtale mig mere, men jeg vil dog sige, at det gør mig rigtig ked af det, og jeg er faktisk temmelig rystet. Voldtægter har store konsekvenser for dem, der bliver ramt, og er en forfærdelig og krænkende forbrydelse. Jeg tænker rigtig meget på, hvordan offeret har det nu.'