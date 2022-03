Sikandar: Hejs Palæstinas flag over Christiansborg

Torsdag hang det ukrainske flag og flagrede over Christiansborgs hovedtrappe. Det bør palæstinænsernes flag også, mener Frie Grønnes formand Sikandar Siddique

- Vi kunne passende hænge det palæstinensiske flag op også.

Det er reaktionen fra Sikandar Siddique, formand for Frie Grønne, da Ekstra Bladet viser ham, at det ukrainske flag nu hænger over Christiansborgs hovedtrappe.

Men flagstængerne bør ikke kun være forbeholdt Dannebrog og det blågule flag fra Ukraine.

'Og alle de andre steder'

De to høje stænger foran Christiansborg kan også bruges til at sætte fokus på Kashmir-konflikten, mener Sikandar Siddique.

- Jeg vil ikke udelukke, at Frie Grønne vil støtte op om sådan en ordning, hvor vi også sætter fokus på Palæstinas frihedskamp, frihedskampen i Kashmir, og alle de andre steder hvor befolkninger lige nu bliver undertrykt af stormagter.

Turnus-flagstang?

Om de mange andre flag fra verdens konflikter skal gå på turnusordning vil Sikandar Siddique ikke vurdere.

- Det må være op til Folketingets Præsidium, med henvisning til Folketingets øverste ledelse, der tager sig af driften og styrer mødernes gang.

Se interviewet i videoen over artiklen.