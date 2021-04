Sikandar Siddique får pris: Giver 620.000 kroner til sit eget parti

Spørgsmål til Djaffar Shalchi

Hvordan tænker I helt konkret, at den her pris kommer til at gøre en forskel?

- Vi giver den til en person, et menneske. Vores fond hedder Human Act, og vi giver den ikke til et parti eller en politiker. Vi giver den til et menneske. Og der er stor forskel.

Og hvad er det så helt konkret, at mennesket Sikandar Siddique har gjort?

- Den pris er givet, fordi han gør noget godt. Hvad han gør i fremtiden, ved vi ikke. Vi håber selvfølgelig, at han vil gøre noget godt. Men det er ikke på, hvad han vil gøre, men hvad han har gjort indtil nu i sit unge liv – ligesom med Greta Thunberg.

Hvad er det så, Sikandar Siddique har gjort i sit unge liv, som du siger, der har gjort ham fortjent til den her pris?

- Han har kæmpet rigtig meget og har sagt det, der skal siges, præcis som Greta Thunberg har gjort – eksempelvis med vores klima. Han har været med til at rykke ved de ting, mange personer ikke tør sige. Han har haft mod til at gøre det.

Jeg var også bare lidt interesseret i netop den her pris på de 100.000 dollar. For man tænker jo, at hvis man får så mange penge i hånden og kan vælge frit i hele verden, hvem man vil donere til, så er der mange forskellige organisationer, der netop arbejder for at reducere ulighed. Og så vælger vinderen at donere dem til sit eget parti. Det undrer dig slet ikke?

- Det er jo sådan, at når vi giver vores Human Act pris, så går vi ikke ind og bestemmer over, hvad personen skal bruge pengene til. Vi giver prisen for det arbejde, de har gjort indtil nu og bestemmer ikke, hvad det skal gå til.

Pengene går til et parti, der endnu ikke er opstillingsberettiget. I risikerer, at alle pengene går til medarbejdere og flyers og plakater. Kunne de ikke have gjort mere gavn andre steder?

- Igen, vi går simpelthen ikke ind og blander os i, hvordan prismodtageren skal bruge pengene.