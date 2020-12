Sikandar Siddique smittet med corona

Politikeren Sikandar Siddique er blevet smittet med coronavirus.

Det skriver han i et opslag på Facebook mandag aften.

'Her til aften har jeg fået et positivt testsvar, efter at være blevet testet for corona tidligere i dag,' skriver han i opslaget.

Tidligere på året præsenterede Siddique det nye politiske projekt. Video: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Har symptomer

Den politiske leder for partiet Frie Grønne har udviklet symptomer som følge af smitten.

'Jeg blev testet i dag, fordi jeg begyndte at føle mig syg i går søndag,' skriver Sikandar Siddique således i opslaget.

Politikeren er nu i isolation. Han håber, at han snart bliver frisk igen, og minder alle om at 'passe på jer selv og jeres medmennesker'.

'Jeg glæder mig til at blive helt rask – og ikke mindst glæder jeg mig til, at Danmark og resten af verden besejrer corona,' skriver han.

Smittetal er formentlig højere

Rekordhøjt på ét døgn: 3337 nye smittede

Du kan læse Facebook-opslaget i sin fulde længde herunder: