Sikandar Siddique vil have kameraer på danske betjente

Står det til Sikandar Siddique fra Frie Grønne, skal danske betjente fremover have et kamera på deres vest. Peter Skaarup er skeptisk

Frie Grønnes forperson, Sikandar Siddique, vil have såkaldte body cams på danske betjente.

Det er en ide, han lufter, efter den tidligere amerikanske betjent Derek Chauvin tirsdag blev kendt skyldig i drabet på George Floyd.

- Vi ved, at noget af det vigtigste ved domsfældelsen af Derek Chauvin var, at det blev filmet, siger Sikandar Siddique til Ekstra Bladet.

Han mener, at kropskameraer på danske betjente vil styrke både borgere og politifolks retssikkerhed.

Men Siddique mener også, at der foregår raceprofilering i det danske politi, og det mener han, at kropskameraer kan være med til at sætte en stopper for.

- Det ville selvfølgelig være bedst, hvis vi ikke var nødt til at gøre det her. Et flertal af politiet gør det jo godt, siger han.

Han har tidligere bedt Justitsminister Nick Hækkerup (S) om en uafhængig undersøgelse af raceprofilering i dansk politi. Det afviste ministeren i juni 2020.

- Vi har set, at body cams giver gode resultater i flere andre lande, siger han og henviser blandt andet til et pilotprojekt fra Sverige, hvor gadebetjente fik installeret kameraer på vesten. Her så man, at chikane mod betjente blev mindsket. Han henviser også til en undersøgelse fra den californiske by Rialto, hvor man så et fald på 59 procent i magtanvendelse fra betjentenes side, mens antallet af klager mod politiet også faldt med 88 procent indenfor det første år, efter de fik body cams.

- Heldigvis går politiet jo ikke rundt og skyder sorte borgere, siger han og henviser til de mange sager om politidrab i USA.

Han mener ikke, at body cams vil føre til mistænkeliggørelse af danske betjente.

- Det handler om at have tillid til myndighederne. Det handler om at fjerne den mistænkeliggørelse, der kan være.

I DR-dokumentaren 'I politiets vold: Mørk og mistænkt' nåede man frem til, at der var 86 til 88 procent højere risiko for, at indvandrere eller efterkommere af indvandrere med ikke vestlig baggrund blev anholdt uden efterfølgende at blive dømt, hvis man sammenligner med etniske dankere.

Forbundet afventer

I Politiforbundet vil man endnu ikke lufte sin mening om body cams.

- Der er gang i at blive implementeret et forsøg med body cams. Når det er kørt igennem, skal der laves en evaluering af det, og så vil vi tilkendegive vores holdning, siger Heino Kegel, der er formand i Politiforbundet.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at et sådant forsøg er på vej, men at man ikke er gået i gang med at give betjentene kameraer på vesten endnu.

Skepsis i DF

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, er ikke videre begejstret for forslaget.

- Jeg er skeptisk. Vi skal have stor tillid til dansk politi. Det her giver en klang af mistillid, som kommer fra Sikandar. Vi skal hellere beskytte politiet, der gør en stor indsats hver dag, siger han til Ekstra Bladet.

Han siger, at det må være op til politiet selv at vurdere, om de skal have kameraer på vesten.

Han er ikke enig med Siddiques udsagn om, at der foregår raceprofilering i dansk politi.

- Nej, det er indbildning. Jeg kan ikke udelukke, at det kan være sket i enkelte tilfælde, men generelt er det slet ikke min opfattelse.

Peter Skaarup udtrykker skepsis over for Siddiques forslag. Foto: Jens Dresling

