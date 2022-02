Sikandar: - Sikandar har ikke løsningen

Frie Grønnes politiske leder giver et forsigtigt bud på, hvem Danmark kan være i en såkaldt 'fredsalliance' med

USA skal ikke være Danmarks nærmeste allierede, hvis det står til Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique. I stedet vil han have en demokratisk fredsalliance.

Udmeldingen kommer, efter den højspændte situation mellem Rusland og Ukraine er taget til, og Mette Frederiksen endnu engang slog fast, at amerikanerne står os tættest.

Men netop den situation, og hvordan vi skal stå i en potentiel nærtforestående krig, er han ikke meget for at gå ind i.

- Jeg kan godt se, at du så finder det interessant at sige, 'jamen, Sikandar, hvad gør vi så?'

- Sikandar har ikke løsningen. Sikandar har ikke løsningen på den her geopolitiske situation. Jeg bliver bare nødt til at fastholde min kritik af USA, siger Sikandar Siddique i et interview i podcasten 'Ingen kommentarer'.

Sikandar Siddique var ikke meget for at nævne, hvilke lande der skal indgå i en fredsalliance, men han giver et forsigtigt bud, hvis der er tale om ønsketænkning.

- Schweiz, Finland, Island, Sverige, lyder svaret, og Sikandar Siddique lægger dermed op til en alliance mellem historisk neutrale lande.

