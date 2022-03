Simon Aggesen forlader politik

Tidligere borgmester i Frederiksberg Kommune Simon Aggesen (K) forlader politik.

Det skriver han på Facebook.

Han begynder som selvstændig i sit eget rådgivningsvirksomhed. Her vil Aggesen 'arbejde med og mellem investorer og kommuner om byudviklingsprojekter, der fremmer bæredygtighed, fællesskaber og arkitektonisk kvalitet', skriver han.

Aggesen og De Konservative mistede borgmesterposten på Frederiksberg ved kommunalvalget i november sidste år. Partiet sad på posten i 112 år.

Efterfølgende meddelte Aggesen, at han ikke længere ville være spidskandidat for De konservative i kommunen. Han fortsatte som menigt medlem af kommunalbestyrelsen. Men det slutter snart.

- Jeg har for et par dage siden fremsendt en anmodning til forvaltningen om at udtræde af kommunalbestyrelsen. En anmodning, som jeg forventer bliver behandlet og imødekommet på det førstkommende møde den 21. marts.

- Det betyder et farvel til politik efter 12 fantastiske år, som jeg har stornydt, skriver Aggesen.

Aggesen overtog i 2019 posten som borgmester. Han afløste partifællen Jørgen Glenthøj, der gik af efter eget ønske.

Siden kom Aggesen blandt andet i fokus på grund af en boligsag, hvor han tjente mange millioner kroner. Sagen blev kritiseret fra flere sider. Op til kommunalvalget forsøgte han ihærdigt at undgå interview om sagen i medierne.

- Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at det har været hård kost for både mig, Josephine (Aggesens kone, red.) og vores nærmeste, at vi og vores beslutninger om, hvordan vi har ønsket at bo, er blevet mistænkeliggjort i landsdækkende medier, skrev Aggesen i slutningen af sidste år på Facebook.

Laura Lindahl, der er gruppeformand for De Konservative i kommunen, takker Aggesen for dennes indsats.

- Simon har været en dygtig, moderne og nærværende leder for byen og os i den konservative gruppe. Han har på ganske kort tid formået at få kommunens drift helt ind under huden og altid ageret med en sikker hånd på rattet. Vi kommer til at savne ham, skriver Lindahl på sin Facebook-profil.