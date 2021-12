Simon Aggesen trækker sig som spidskandidat på Frederiksberg

Frederiksbergs snart forhenværende borgmester, Simon Aggesen (K), trækker sig som spidskandidat i kommunen.

Det oplyser han i et længere opslag på Facebook.

'Jeg har nydt min tid i politik og særligt min tid som borgmester. Det håbede og troede jeg på skulle fortsætte. Det gjorde det desværre lige præcis ikke, og det har givet anledning til at stoppe op og mærke efter,' skriver Simon Aggesen blandt andet.

Ved det nyligt overståede kommunalvalg endte det med, at socialdemokraten Michael Vindfeldt løb med posten som borgmester, og dermed er Aggesen færdig som borgmester efter tre år på posten.

På valgaftenen var Simon Aggesen stolt over fremgangen til Konservative i Frederiksberg Kommune

'Nu er tiden kommet til at rette fokus på min familie og mine allernærmeste, som slet ikke har fyldt det, de burde. Jeg har derfor i dag meddelt den nyvalgte konservative gruppe, at jeg ikke længere ønsker at stå i spidsen for vores parti, og at jeg i fremtiden vil fokusere på min familie og et kommende job i det private erhvervsliv,' skriver han.

Han skriver dog, at han 'indtil videre' fortsætter som menigt medlem af kommunalbestyrelsen.

Han forsikrer, at han ikke har planer om at stille op til Folketinget, da hans 'politiske engagement altid har været drevet af at gøre en forskel i mit lokalmiljø'.

Simon Aggesen har især gjort sig uheldigt bemærket i Ekstra Bladets spalter, da vi i en række artikler har kunnet afdække, hvordan Simon Aggesen har tjent mindst 11 millioner kroner på køb og renovering af en herskabslejlighed på Frederiksberg Allé, selvom han har talt imod kortsigtet boligspekulation.

Han har igennem hele forløbet nægtet at svare på spørgsmål om sagen, og også i forbindelse med kommunalvalget har han både over for Ekstra Bladet og andre medier afveget interviews for at undgå at svare på spørgsmål om sagen.