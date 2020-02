Simon Emil Ammitzbøl-Bille meldt kræftfri

Den kendte politiker Simon Emil Amnitzbøl-Bille er meldt kræftfri. Skriver han på Facebook.

'Hurra! Jeg har været på Rigshospitalet i dag, og jeg er allerede fri for kræft! Jeg kan slet ikke beskrive, hvor glad og lettet jeg er,' skriver politikeren til sine følgere.

Ammitzbøl-Bille blev for to uger siden opereret for testikelkræft på Rigshospitalet. Dengang skrev han:

'I dag er jeg blevet opereret på Rigshospitalet, og jeg håber, at jeg snart kan vende tilbage til hverdagen igen. Den kommende tid vil jeg bruge på at blive frisk sammen med min gravide kone og vores lille datter. Jeg håber på forståelse for, at jeg har brug for fred og ro de kommende uger.'

