Simon Emil Ammitzbøll-Bille ramt af kræft

Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der er medlem af Folketinget og stifter af partiet Fremad, har fået konstateret testikelkræft.

Det oplyser han i et offentligt Facebook-opslag torsdag aften.

- Jeg må desværre fortælle en trist nyhed fra den private front. I sidste uge fik jeg konstateret testikelkræft, og det var lidt af chok for mig og min familie, skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Politikeren har tidligere haft sygdommen tæt inde på livet, da hans forhenværende ægtemand, Henning Olsen, døde af kræft i 2016 efter at have været syg i seks år.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille oplyser, at han er blevet opereret på Rigshospitalet torsdag, hvor lægerne har sagt, at hans chancer for at blive rask er 'rigtigt gode'.

- I dag er jeg blevet opereret på Rigshospitalet, og jeg håber, at jeg snart kan vende tilbage til hverdagen igen. Den kommende tid vil jeg bruge på at blive frisk sammen med min gravide kone og vores lille datter. Jeg håber på forståelse for, at jeg har brug for fred og ro de kommende uger, skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

På kort tid er det væltet ind med ønsker om god bedring fra både tidligere og nuværende kollegaer på Christiansborg.

- De bedste tanker til dig, skriver forsvarsminister Trine Bramsen.

- Altså, Simon Emil - som om du ikke har haft nok at gøre med den sygdom allerede. VÆK med den! Heldigvis er du en fighter, og lægerne er dygtige på området. Alle de bedste tanker og ønsker for hele jeres lille familie, skriver Mette Bock, tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance.

- Jeg tænker på min afdøde mand hver eneste dag