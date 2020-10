Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger stop: Bliver løsgænger

Fremad er fortid for Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

'Fremad kaster håndklædet i ringen. Projektet krævede så meget, at jeg ikke kunne finde den rigtige balance mellem arbejde og familie', skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Politikeren lægger han ikke skjul på, at hans familie har været tungen på vægtskålen.

'Den hårde erkendelse er, at det først og fremmest er mig selv, der står i vejen for gennemførelsen af det projekt, jeg havde kastet mig ud i og i spidsen for. For hvis jeg skulle give det den nødvendige indsats, ville jeg ikke kunne passe og passe på min familie på den måde, jeg gerne vil. Far skal jeg (jo) være hele mit liv, som Løkke engang sagde', skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Ammitzbøll-Bille fortsætter som løsgænger i Folketinget, men mere end antyder, at politik formentlig snart er fortid.

'Hvad fremtiden bringer vil tiden vise. Foreløbig fortsætter jeg som en fri fugl på Christiansborg. Der er stadig et par sager, jeg gerne vil følge på vej. Men jeg er nok tættere på udgangen end på indgangen til Borgen', skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Har stiftet flere partier

Det er ikke første gang, Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger farvel til et parti. Han har tidligere været en del af Radikale Venstre og Liberal Alliance og har siddet i Folketinget i 15 år.

I den tid har Simon Emil Ammitzbøll-Bille været politisk ordfører, minister, statsrevisor og med egne ord 'varetaget et hav af ordførerposter'.

