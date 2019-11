Simon Emil: Vi er en god nyhed for Ellemann

Der er ingen grund til at frygte, at partiet Fremad vil føre til stemmespild i blå blok.

Sådan lyder det fra partiets ene stifter, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, efter at både de konservative og DF har udtrykt en frygt for, at Fremad vil blive en hæmsko for de borgerliges bestræbelser på at vinde næste valg.

I stedet mener han, at partiet vil være til gavn for V-formand Jakob Ellemann-Jensens statsministerdrømme.

- Der er større risiko for, at de partier, der minder om hinanden, ender i stemmespild, end det parti, der skiller sig ud. Jeg tror, at Fremad er en rigtig god nyhed for Jakob Ellemann og Venstre, fordi vi i større grad vil kunne trække stemmer henover midten end de øvrige partier, siger Ammitzbøll-Bille til Ekstra Bladet.

En tydelig tilfreds Simon Emil Ammitzbøll-Bille har stiftet partiet Fremad med en anden tidligere LA'er, Christina Egelund.

- Der er efterhånden godt trængsel i den borgerlige lejr. Hvori lægger jeres berettigelse?

- I den konflikt, der har været mellem de mere nationale, konservative og liberale, globale, har nogle DF eller Nye Borgerlige at stemme på, og andre har de tre øvrige partier. Nu er det sådan, at de, der ønsker den rene værdi-liberale vare, har et parti at stemme på. Det synes jeg egentlig er meget godt.

- Kunne de ikke bare stemme radikalt?

- Nej, det kan de ikke, hvis de samtidig ønsker en borgerlig økonomisk politik med lavere skat, mindre stat, og hvis de er imod for meget regulering, og at man skal sige ja til alle detaljer nede fra EU.

- Du har tidligere dannet Borgerligt Centrum. Hvad adskiller sig den her gang, for at Fremad bliver en succes?

- Det var en helt anden situation dengang. Der var to partier, LA og Borgerligt Centrum, som mindede en del om hinanden. I dag er der meget rent plads til det værdi-liberale. Jeg kom ind i LA med det værdi-liberale, og jeg går ud af LA med det værdi-liberale, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

