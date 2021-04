'Sindssyg' blødning: Pape har støvsuget over 200.000 Venstre-vælgere

Stjerneflugt fra Ellemann

Fem af de største stemmeslugere fra 2019-valget er fortid i Venstre.

Herunder de frafaldnes personlige stemmetal og placering på Venstres interne topscorerliste.

1. Lars Løkke Rasmussen (løsgænger): 40.745 personlige stemmer

2. Inger Støjberg (løsgænger): 28.420 personlige stemmer

12. Kristian Jensen (FN-udsending): 10.759 personlige stemmer

13. Britt Bager (konservativ): 10.490 personlige stemmer

16. Marcus Knuth (konservativ): 9.523 personlige stemmer

Dermed er 99.937 personlige stemmer forsvundet fra Venstre.

Lars Løkke

Han forlod partiet 1. januar efter et længere tilløb. Han arbejder i dag på at gøre sit politiske netværk til mere end som så. Så sent som i går ansatte han den kendte journalist Jeppe Søe som sin kommunikationschef.

Løkke var formand for Venstre i årene 2009-2019. Statsministerposten har han indtaget af to omgange.

Inger Støjberg

Efter fyringen som næstformand smed hun nøglerne til partikontoret 4. februar. Hun kunne ikke leve med, at hende parti støttede en rigsret imod hende.

– Jeg må erkende, at jeg ikke har fået et ben til jorden i det Venstre, som Jakob Ellemann-Jensen og den nuværende Venstre-ledelse på Christiansborg står for, sagde hun til Skive Folkeblad.

Kristian Jensen

Den tidligere udenrigsminister smuttede i begyndelsen af marts til en stilling som særlig udsending hos FN. Han skal sikre Danmark og en plads i sikkerhedsrådet.

Som tidligere næstformand i Venstre var igennem adskillige år en central figur i det borgerlige parti.

Marcus Knuth

Den tidligere soldat var den første til at gøre sin exit i november 2019 kort efter Ellemanns indtog på formandsposten. Han er i dag en velintegreret del af den konservative folketingsgruppe.

Britt Bager

Som politisk ordfører i regeringsårene blev hun et kendt ansigt i de danske stuer. Men siden valget i 2019 har hun været ude i kulden, så hendes beslutning bør ikke overraske Ellemann og ledelsen.