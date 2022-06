Situationen eskalerer: Bliver væk fra møde

Situationen om forsvarsordfører og eksformand Kristian Thulesen Dahl i Dansk Folkeparti er højspændt i disse timer.

Eksformanden er torsdag morgen udeblevet fra gruppemødet på Christiansborg oven på afstemningen om forsvarsforbeholdet onsdag.

Og årsagen er - ud over nogle møder - specifikt det elendige klima internt i DF, afslører Kristian Thulesen Dahl over for Ekstra Bladet.

'Har nogle møder. Så havde meldt afbud inden snakken om i aftes ', skriver han i en sms og fortsætter:

'Men ud over det har alle nok også brug for at få lidt ro på efter i aftes. DF har ikke brug for uro - men ro for at komme videre.'

Pia K undrer sig over Kristian Thulesen Dahls fravær

Pia Kjærsgaard var på grådens rand, da hun deltog i DF-valgfesten - uden Kristian Thulesen Dahl - torsdag. Foto: Linda Johansen

Ikke til fest

Kristian Thulesen Dahl trak overskrifter onsdag aften, efter at han valgte at udeblive fra valgfesten hos DF på Christiansborg.

Det bekræftede han selv over for Ekstra Bladet.

'Jeg har valgt om af personlige årsager. Der er absolut ingen dramatik eller markering i det. For første gang siden 1994 har jeg bare kunnet vælge en gammel familietradition ift. valgaftener til, og det har jeg så valgt,' skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

DF-formand Morten Messerschmidt langede hårdt ud mod sin forgænger på posten, da han selv mødte op til valgfesten.

- Det er da helt vildt mærkeligt. Jeg har aldrig misset en valgaften hos Dansk Folkeparti, så det må være en meget vigtig begivenhed, siden han vil gå glip af dette her, lød det syrligt til den fraværende ordfører.

Torsdag morgen var det dog en anderledes tavs Morten Messerschmidt, som Ekstra Bladet mødte.

Både formanden og de ledende DF'ere, Pia Kjærsgaard, Søren Espersen samt Peter Skaarup, strøg direkte forbi kameraer og mikrofoner uden at sige et ord, da det Thulesen Dahl-løse gruppemøde var overstået.

Morten Messerschmidt fortsætter stikpillen til Thulesen Dahl

