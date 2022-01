Skaarup deltager ikke i DF's årsmøde

Dansk Folkepartis mangeårige gruppeformand, Peter Skaarup, melder afbud til partiets ekstraordinære årsmøde i weekenden.

Årsagen er, at hans far døde torsdag morgen i en alder af 87 år, oplyser partiet.

Dermed bliver det stormomsuste møde altså uden deltagelse af endnu en af det kaos-ramte partis absolutte topfigurer. I forvejen har partiets afgående formand, Kristian Thulesen Dahl, meldt afbud på grund af en positiv coronatest.

Ifølge partiets regler kan man ikke stemme på partiets nye formand, hvis man ikke er fysisk til stede på mødet i Herning. Så hverken Skaarup eller Thulesen Dahl kan altså afgive deres stemme.

Krisen vokser

I løbet af fredagen har krise-stemningen i Dansk Folkeparti taget yderligere til.

Thulesen Dahl kan ganske vist ikke stemme på sin efterfølger, men han kan godt give interviews. Og det gjorde han til Radio4 i morges, hvor han talte for, at Pia Kjærsgaard skal holde sig fra at træde ind i ledelsen af partiet fremover.

Messerschmidt melder fra til tv-debat mod konkurrenter

Det har Kjærsgaard besvaret ved at sige, at hun nok skal holde sig væk, hvis ellers en række betingelser er opfyldt.

- Jeg gør gerne det, at jeg ikke opstiller til gruppebestyrelsen, hvis de medlemmer - og det er indtil videre Liselott Blixt, Bent Bøgsted og Marie Krarup - trækker deres trusler tilbage om at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver valgt, siger Kjærsgaard, der dermed gerne vil bestemme betingelserne for, at hun ikke skal bestemme.

Pia Kjærsgaard dropper plads i DF-ledelse hvis det skaber ro

Det er ikke kun Kristian Thulesen Dahl, der må melde afbud på grund af corona. Også flere menige delegerede har måttet melde fra på grund af positive coronatest.

Hør mere om Dansk Folkepartis krise i podcasten 'Ingen kommentarer':