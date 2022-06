Skaarup efter DF-exit: - Skal lige puste ud

27 års medlemskab af Dansk Folkeparti fik sin ende for Peter Skaarup fredag aften.

- Jeg skal lige at puste ud og samle tankerne sammen med familien, siger den nu tidligere DF-gruppeformand.

- Så håber jeg, at jeg om nogle dage vil have det godt med det, fordi lige nu, synes jeg, det er svært.

Han føler, at han den seneste tid ikke er blevet inddraget i 'centrale beslutninger', og at der ikke har været opbakning fra Morten Messerschmidt til hans post som gruppeformand.

- Så må man også bare sige, at så er det nok tiden til at bryde op. Så kan jeg ikke som gruppeformand samle partiet, og det er jo det, jeg hele tiden har villet gøre, siger Peter Skaarup.

Farvel til Pia

Peter Skaarup har stået last og brast med Pia Kjærsgaard i årtier. Han blev medlem af Dansk Folkeparti, da hun stiftede partiet, og tre år senere, i 1998, blev han selv valgt til Folketinget for partiet.

Med hans exit fra DF bliver det nu også et farvel til Pia Kjærsgaard.

- Hun vil altid være en tung stemme i Dansk Folkeparti. Hun er en fantastisk personlighed, og det skal man også anerkende. Pia har jo også ofret alt for partiet. Det har været fantastisk, det hun har gjort. Også med store personlige omkostninger, siger Peter Skaarup.

Han har dog ikke kun roser til overs for Pia Kjærsgaard, som Ekstra Bladet skrev fredag aften. Peter Skaarup mener, at hun har haft svært ved at finde sin rolle, efter hun forlod posten som formand for Folketinget.

Han fortalte desuden, at han ikke mener, at hun er god nok til at påtage sig medansvaret for den historiske krise, Dansk Folkeparti befinder sig i.

DF var mit barn

Selvom Morten Messerschmidt gentagne gange har bedt medlemmerne af folketingsgruppen om at 'melde kulør'. Men det handler ikke om kulør for Peter Skaarup, der er ked af at forlade 'sit barn', som han kalder partiet.

- Der er jo rigtig meget arbejde ved at være gruppeformand og retsordfører, som jeg har været igennem mange år. Det er ikke sådan, at jeg har lyst til at forlade det

- Har du nogensinde gjort dig tanker om at forlade partiet, før Morten Messerschmidt blev formand?

- Det er et svært spørgsmål. På en arbejdsplads kan der jo være situationer, hvor man synes, noget bliver for meget. Men så har jeg altid vendt tilbage til, at DF jo var mit barn. Jeg har selv brugt meget af mit liv på at give liv til det, og jeg er ked af, at jeg nu skal forlade det.

- Jeg er ked af at sige farvel til vores bagland og vores ansatte. Ja ... Det er bare en svær beslutning.

Peter Skaarup vil nu slå pjalterne sammen med Inger Støjberg.

