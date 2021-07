Skaarup efter Ellemann-interview: 'Som at høre på hans far'

- Der er lidt EU-sokker over det. Det er som at høre på Uffe Ellemann. Men det kan jo også være, at inspirationen kommer derfra.

Sådan lyder den tørre reaktion fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, på Venstres formand Jakob Ellemann-Jensens første interview om international politik.

I søndagens Politiken stempler Venstre-formanden ind i debatten som ’full-blown tilhænger af EU-samarbejdet’.

Interviewet skal dels læses som et angreb på S-regeringens fodslæbende EU-engagement.

Blå EU-ballade

Men Ellemanns fuldtonede opbakning til det indre marked, de internationale konventioner og et åbenlyst angreb på Inger Støjbergs mere EU-skeptiske linje gør det bestemt ikke nemmere at se de øvrige blå partier pege på ham som statsminister ved næste valg.

Både DF og Nye Borgerlige ønsker Danmark ud af EU - og vil gøre op med internationale konventioner. NB’s formand Pernille Vermund har gjort det klart, at partiet kun vil pege på en statsministerkandidat, som vil bryde med dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Om det krav fastslår Jakob Ellemann i interviewet, at han aldrig ’nogensinde’ vil melde Danmark ud af EU eller konventioner.

- Han har gjort regning uden vært. Hverken DF eller de andre borgerlige partier vil nødvendigvis lade sig diktere af Venstres meget naive EU-begejstring, konstaterer Peter Skaarup.

(artiklen fortsætter under Uffes EU-sokker)

De historiske EU-sokker som Uffe Ellemann-Jensens bar ved Unionsvalget i juni 1992. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

- Jakob Ellemann lægger det frem, som om EU er løsningen på alt. Men EU satte ikke fødderne rigtigt i forhold til corona-vaccinationerne og tillader - hvad værre er - også tusinder af migranter at anløbe Sydeuropa, hvorefter de rejser op igennem Europa og ender måske i Danmark, England eller Sverige, påpeger Skaarup.

- Ifølge Ellemann er det blevet nemmere for at ham at give fuld opbakning til EU, efter Støjberg ikke er i Venstre længere. Hvad tænker du om det?

– Venstre viser sit sande ansigt. Men jeg har også haft indtryk af, at folk som Søren Gade og Inger Støjberg, samt mange - der stemte på Venstre ved sidste Europa-Parlamentsvalg - har en anden opfattelse.

– Kan I pege på ham som statsministerkandidat med den EU-politik?

– Vi har sagt, at det ikke ligger fast. Det ændrer interviewet ikke på. Men Venstres mandater er ikke nok, hvis der skal komme et regeringsskifte på et tidspunkt.