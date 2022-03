Skaarup klapper i om vasketøj i taxa

Peter Skaarup klapper fuldstændig i, når det gælder partifællers mistanke om frås med taxa og rødvin.

Ekstra Bladets skrev tirsdag, om Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der vil have undersøgt økonomien under Kristian Thulesen Dahl.

Der er en konkret mistanke om frås med taxakørsel, lukrative aftaler med ansatte og et stort parti rødvin for skattekroner - indkøbt til gaver - som kan være drukket internt, oplyser flere centrale DF-kilder, som ønsker at være anonyme.

Mistanken retter sig mod gruppeformand Peter Skaarup, når det kommer til taxakørsel og indkøb af rødvin

- Det har jeg ikke rigtig noget at sige til. Vi har generelt orden i tingene i Dansk Folkeparti. Det har vi haft tilbage i tiden, og det vil vi fortsat have, siger Peter Skaarup.

- Har du fået dit vasketøj fragtet i taxa?

- Jeg synes ikke, jeg vil kommentere alle de der detaljer.

- Det er jo nemt at sige ja eller nej.

- Vi har haft orden i tingene i Dansk Folkeparti, og det vil man kunne høre alle dem, der har haft med det at gøre, det vil de kunne sige.

Fragtet cykel i taxa?

- Hvorfor har du godkendt, at medarbejdere kunne få flotte aftrædelsesordninger, efter at Kristian Thulesen Dahl havde annonceret, han ville træde af som formand?

- Det er nogle interne forhold, og det gælder også vores forhold til medarbejderne, og der er det rigtigste, at vi holder det internt.

- Har du fået fragtet din cykel rundt i taxa uden dig selv på partiets regning?

- Vi har som sagt haft styr på tingene i Dansk Folkeparti. Der er ikke nogen ting, der er problematiske. Alt er godkendt af vores revision, så grundlæggende har vi ikke nogen problemer på den front.

- Kan du læse de her historier som et forsøg på at signalere til dig og Kristian Thulesen Dahl om, at hvis I agter at forlade Dansk Folkeparti, så må det godt være nu?

- Nej hverken eller. Jeg ser frem mod, at vi kommer til at snakke politik igen nu i Dansk Folkeparti.

- Der er købt rødvin og Kay Bojesen ind for knap en halv million kroner i 2018 for gruppestøtte. Det har du skrevet under på som gruppeformand. Har du været med til at drikke den her vin, der var tiltænkt som gaver?

- Jeg synes, jeg har svaret på de ting. Vi har orden i tingene. Det vil jeg sige, siger Peter Skaarup.

Tulle: Forsøg på at presse ud

Kristian Thulesen Dahl ser offentliggørelsen af undersøgelsen i Ekstra Bladet som 'nogens forsøg på at få andre til at forlade partiet'.

- Det er jo ikke det, at man gør det. Det er mere den måde, det bliver brugt på, der måske kan givet et indtryk af, at der er nogle flere, der forsvinder fra partiet.

- Og det, synes jeg, er trist. Fordi jeg tror, der er brug for, at dem, der er i Dansk Folkeparti, samler sig og får tingene til at fungere, siger han på vej ind til et gruppemøde i partiet tirsdag.

Han vil ikke svare på, hvordan Morten Messerschmidt har klaret den første tid som formand, 'fordi det ikke er noget, der vil fremme situationen i Dansk Folkeparti'.

'Helt normal procedure'

Samtidig siger Kristian Thulesen Dahl, at han tager det 'fuldstændigt roligt'.

Den tidligere formand vil ikke fortælle, hvorfor han har valgt at lave de fratrædelsesordninger, han har. Han kalder det 'helt normal procedure'.

- De dispositioner, som man tager i forhold til personalet, det er noget, som har med personalepolitik at gøre. Og det har jeg jo ikke lov at gå ind og kommentere. Jeg er helt tryg ved det, der er foregået, siger Thulesen Dahl.

