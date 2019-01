Skaarup med opsang til Eva Kjer: - Det er ikke godt nok

Et uskønt forløb om nye kvoteregler for østers og muslinger får Dansk Folkepartis gruppeformand til at komme med en alvorlig opsang til fiskeriministeren

En magtfuld stemme melder sig det kor, der kritiserer fiskeriminister Eva Kjer Hansen efter en rigtig slimet omgang østerskrig.

- Hun har ikke gjort nok for at imødekomme flertallets ønsker, og jeg kan godt forstå, at Ib Poulsen er blevet vrissen, siger Peter Skaarup, der er gruppeformand i Dansk Folkeparti.

Stemningen mellem Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, og minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), har længe været rigtig rådden.

Fiskere hamstrer kvoter

Det ugunstige forhold udspringer af den nye aftale for kvoter for muslinge- og østersfiskere i Limfjorden. Ib Poulsen og en række andre fiskeriordførere mener nemlig, at Eva Kjer har været for langsom til at få den aftale, Folketinget vedtog 19. juni 2018 til at træde i kraft.

Ny aftale for muslinge- og østersfiskeri 19. juni 2018 blev Folketingets partier enige om en ny aftale for muslinge- og østerskvoter i Limfjorden. Aftalen betyder, at fiskerne ikke må eje mere end tre muslinge- og østerskvoter. Gør de det, har de indtil udgangen af 2026 til at skille sig af med dem. Loftet var før den nye aftale fire kvoter. Aftalen trådte i kraft 11. december 2018

Det har Ib Poulsen siden november åbenmundet kritiseret i flere medier. Herunder Ekstra Bladet.

Med den nye aftale må muslinge- og østersfiskere højest have tre licenser til at fiske østers og muslinger. Men fordi loven først trådte i kraft i december, er det lykkedes for en fisker at skaffe sig kvoter, så han har flere end det nye loft. Kvoter, fiskeren kan have helt til 2026.

Det har også stødt Ib Poulsen, at Eva Kjer Hansen har haft omgang med en fisker, der har flere kvoter, end det nye loft. Hun fejrede nemlig østerspremiere og fik taget billeder med fiskeren Svend Søe Bonde, der lige inden den nye aftale nåede at sikre sig flere kvoter, end aftalen foreskrev.

Hele den rodede proces har fået både Alternativet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiets fiskeriordførere til at lange kraftigt ud efter ministeren. De mener, at det kunne have været forhindret, hvis ministeren havde rubbet neglene.

Eva Kjer Hansen modtager kritik fra flere sider for hendes håndtering af lovprocessen med de nye kvoter for muslinge- og østersfiskeri. Foto: Jens Dresling

- Det havde været ønskeligt, at vi havde haft en fiskeriminister, der havde effektueret det her hurtigere, siger Enhedslistens fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen til Ekstra Bladet om forløbet.

Ordførerne er især fortørnede, fordi Eva Kjer Hansen 15. november fortalte tvmidtvest, at kritikken fra Ib Poulsen var 'helt ny' for hende.

- At kritikken i midten af november skulle være helt ny for ministeren, kan jeg slet ikke genkende, siger Ib Poulsen til Ekstra Bladet.

- Det her er noget, jeg har haft fokus på, siden jeg blev gjort opmærksom på, at der var fiskere, der spekulerede i at hamstre kvoter.

Ib Poulsen har længe været træt af samarbejdet med Eva Kjer Hansen. Foto. Rasmus Flindt Pedersen

Opsang fra Skaarup

Skaarup bakker nu sin partikollega op og giver Eva Kjer en vaskeægte opsang.

- Vores ønske er, at ministrene altid er meget imødekommende og samarbejder med Folketingets udvalg. Og når man følger denne sag, har ministeren ikke gjort det. Det er ikke godt nok, siger Peter Skaarup

Peter Skaarup mener, at det er en alvorlig sag, men afviser at udtrykke mistillid til fiskeriministeren. Hans opfordring til hende er dog helt klar:

- Hun skal til at lægge sig i selen for at få samarbejdet op at køre igen

- I de kommende måneder er der flere fiskeripolitiske emner oppe at vende, og der er det vigtigt, at der lyttes. Det skal bare blive bedre, fastslår han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Eva Kjer Hansen.

