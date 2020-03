Skæbnedag i Alternativet 

Alles øjne vil være rettet mod Uffe Elbæk, når han mandag eftermiddag mødes med de fire øvrige medlemmer af Alternativets gruppe i Folketinget for at diskutere deres reaktion på, at et flertal i hovedbestyrelsen fortsat støtter Josephine Fock som partileder.

Københavns Storkreds har bedt Uffe Elbæk stå skoleret og åbent erklære sin støtte til Josephine Fock, hvis ikke han skal miste sin valgkreds. Det samme har Rasmus Nordqvist fået besked på af sin kreds. Begge har indtil videre svaret med tavshed.

Ekstra Bladet har talt med centrale kilder i partiet, som fortæller, at alle scenarier er i spil, når de fem folketingsmedlemmer mødes.

Et af de mulige scenarier, som bliver nævnt, er at forlade partiet og blive løsgængere i Folketinget. Det er dog uvist, hvor seriøse overvejelserne om at melde sig ud af partiet er, men kilderne udelukker det ikke som en mulighed.

Forsøgte at sætte punktum

Dermed ser det ud til, at dramaet i Alternativet fortsætter. Hovedbestyrelse forsøgte ellers lørdag at få sat et punktum på den interne splid ved at bakke op om Josephine Fock og se fremad.

Hovedbestyrelsen afsluttede sin interne undersøgelse af anklagerne mod Josephine Fock om, at hun skulle have overfuset og rusket medlemmer af partiet. En sag, der blev afsløret i Dagbladet Information i kølvandet på, at Josephine Fock vandt formandsvalget for næsen af Rasmus Nordqvist 1. februar i år.

Undervejs i processen meldte Uffe Elbæk sig på banen og bekendtgjorde offentligt, at han ville fortælle hovedbestyrelsen om alt, hvad han havde været vidne til i sin tid som formand for Alternativet.

Også partiets tidligere pressechef stod frem og delte sine oplevelser.

Men Josephine Fock kunne ånde lettet op. 10 ud af de 17 medlemmer af hovedbestyrelsen besluttede lørdag ikke at udtrykke mistillid til hende.

'Hovedbestyrelsen anerkender, at der i fortiden ligger negative hændelser, handlinger og håndteringer, men vi sætter nu et punktum, så Alternativet kan komme videre,' skriver hovedbestyrelsen til medlemmerne.

Krav til Uffe

Beslutningen fik omgående Alternativets bestyrelse i Københavns Storkreds, hvor Uffe Elbæk er opstillet, til at kræve, at den tidligere partileder “aktivt og synligt meddeler sin opbakning til hovedbestyrelsens beslutning”. Sker det ikke, mister han sin valgkreds, lyder truslen til Uffe Elbæk:

'Hvis denne forventning skuffes, er der naturligvis tale om et alvorligt tillidsbrud, der ikke kan genoprettes, hvorfor vi som følge heraf ikke længere kan støtte hans kandidatur i storkredsen,' skriver bestyrelsen i en mail.

Siden har ingen hørt et pip fra Uffe Elbæk eller nogen af de øvrige fire medlemmer af Folketinget.

'Alternativets folketingsgruppe ser frem til at mødes mandag for at drøfte Hovedbestyrelsens udmelding. Indtil da har vi ingen kommentarer,' skrev Susanne Zimmer, forkvinde for Alternativets folketingsgruppe søndag på Twitter.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra de fem Folketingsmedlemmer - Uffe Elbæk, Rasmus Nordqvist, Susanne Zimmer, Torsten Gejl og Sikandar Siddique.