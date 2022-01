Skænderi under tv-debat

Det gik ikke stille for sig, da formand for Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen, formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen og statsminister Mette Frederiksen (S) lørdag mødtes til en partilederdebat.

Tværtimod endte debatten, som blev afholdt i anledning af Radikale Venstres nytårsstævne, med et skænderi mellem de to sidstnævnte partiledere, skriver TV2, der sendte debatten live.

Stemningen blev ophedet, da Mette Frederiksen appellerede til, at man afholdt sig fra at begynde at føre politik som i USA, hvor debatter ifølge hende kan være præget af 'feje personangreb'.

Ellemann-Jensen svarede igen ved at slå fast, at der må være plads til politisk uenighed, uden at man påberåber sig amerikanske tilstande.

- Venstre har stået bag en kampagne, der hed 'Put her to jail', med et billede af mig og tremmer ... begyndte Mette Frederiksen at fortælle, men blev afbrudt:

- Nej, det har vi da i hvert fald ikke, tordnede Jakob Ellemann-Jensen og rystede på hovedet med rynkede bryn.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Det fik Mette Frederiksen til at ændre sin udtalelse til, at det var Venstres Ungdom, som stod bag kampagnen.

- Og det bryder jeg mig bestemt ikke om. Venstre har ikke stået bag en sådan kampagne, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

- Har du som Venstres formand været ude at sige til Venstres Ungdom, at den der måde at undergrave tilliden ... begyndte statsministeren at spørge.

Venstre-formanden afbrød og forsikrede, at det har han, og Mette Frederiksen svarede, at det har hun ikke hørt.

- Nej, det er muligvis fordi, du ikke er medlem af Venstres Ungdom. Men det kan jeg forsikre, at jeg har. Men igen er du liiige på kanten med sandheden og virkeligheden, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

'Bare rolig'

Mette Frederiksen har efter tv-debatten følt sig nødsaget til at forsikre vælgerne om, at ingen af partilederne altså er uvenner.

Det er sket i et opslag på Facebook:

'Humøret er i top i dag på Christiansborg. Selvfølgelig er der uenigheder mellem de mange forskellige partier, men samarbejde - det skal vi. Om det, der er vigtigt for vores land. Og bare rolig. Forholdet mellem os er langt bedre, end det ofte virker,' skriver hun efterfulgt af en blinkende emoji.