Skal grilles om skandale-interview

Kanonerne er rettet mod forsvarsminister Trine Bramsen.

Den socialdemokratiske minister bliver nu indkaldt til endnu et samråd om sin rolle som Forsvarets øverste chef. Det oplyser forsvarsordførerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, Lars Chr. Lilleholt og Niels Flemming Hansen, til Ekstra Bladet.

Det nye samråd kommer, efter oplysningerne om et skandaliseret dobbeltinterview med Bramsen og den nytiltrådte forsvarschef, Flemming Lentfer, bliver ved med at pible frem.

Ikke mindst fra Bramsen selv.

På et samråd i Folketinget så sent som torsdag fortalte Bramsen, hvorfor hun under interviewet med forsvarschefen var blevet vred på den journalist fra Ritzau, der forestod interviewet.

- Da pågældende journalist møder op på mit kontor, siger han noget i retning af: 'Luk, dig gider jeg ikke tale med', sagde Trine Bramsen på gårsdagens samråd om det opsigtsvækkende interview, som først blev beskrevet i forsvarsmediet Olfi.

Og ministeren skal nu svare for sig om interview-fadæsen.

- Forløbet om det kaotiske interview og at hun partout skal deltage, det kan jeg undre mig meget over. Jeg synes godt, man kan huske, om tonen er ordentlig eller ej. Jeg forstår, den har været god. Det er problematisk, at det bliver talt så voldsomt op, siger Niels Flemming Hansen til Ekstra Bladet.

Han vil derudover sammen med Venstre granske forsvarsministerens syn på sin forsvarschef, Flemming Lentfer, hvis tiltrædelsesinterview Bramsen altså insisterede på at deltage i:

- Hvad er forsvarschefens rolle i Danmark? Er han bare en 'styrelseschef', som hun siger? For så er jeg bekymret for, om de soldater, der ligger i skyttegravene, betragter sig som ansatte i en styrelse.

- Hvad tænker du om hendes rolle over for Forsvaret?

- Jeg synes, at når jeg kigger på organisationen i Forsvaret, så mangler jeg en eller anden person, som løfter bekymringerne og holdningerne ude blandt soldaterne op til ministeren. Er det ikke forsvarschefens rolle? Men hun kører en treenighed med forsvarsministeren, departementschefen og forsvarschefen. Jeg er selv selvstændig erhvervsdrivende, og det er ikke sådan, jeg ville drive tingene.

Afvist af Ritzau

Trine Bramsen gentog påstanden om det opsigtsvækkende citat over for pressen efter samrådet, men er blevet undsagt af Ritzau Bureaus ansvarshavende chefredaktør.

'Jeg har lyttet optagelsen af interviewet igennem, og Ritzaus journalist er hverken 'ubehøvlet' eller 'uvorn' over for ministeren eller forsvarschefen. Og jeg kan afvise, at journalisten på noget tidspunkt siger: 'Luk, dig gider jeg ikke snakke med' eller noget, der minder om det', skriver Lars Vesterløkke til TV2 om sagen.

Trækker i land om citat Ekstra Bladet har spurgt Forsvarsministeriet om en kommentar fra Trine Bramsen til Lars Verstløkkes afvisning af, at Ritzau-journalisten bad forsvarsministeren om at 'lukke'. Trine Bramsen afholder sig fra nu at gengive, hvad journalisten konkret sagde til hende, men fastholder i en skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet, at Thomas Hee opførte sig ubehøvlet: 'Som jeg har sagt fra start, så kan jeg ikke genkende udlægningen af forløbet som beskrevet i Olfi. Det noterer jeg mig, at Ritzau heller ikke kan. Hvad der konkret blev sagt husker jeg ikke, hvilket jeg også har understreget. Men oplevelsen var en journalist, der opførte sig ubehøvlet og ikke overholdt de aftaler, der var indgået om interviewet. Man er altid velkommen til at sige nej tak, når man bliver tilbudt et interview. Det ville jeg ønske den pågældende journalist havde gjort, når han nu ikke var interesseret i det.'

Ud over det kaotiske interview har Trine Bramsen fredag morgen fået hård kritik af nuværende og tidligere medarbejdere i Forsvaret for - går kritikken på - at underminere sin forsvarschef ved at insistere på at være til stede under interviewet samt kalde ham for en 'styrelseschef'.

- Jeg kan nævne adskillige tidligere forsvarschefer, som ikke havde fundet sig i dette her. Man kan grine lidt ad, at forsvarschefen bliver kuet af ministeren. Men det betyder altså noget for den soldat, der skal gå i krig på hans ordre, siger den pensionerede oberst Eigil Schjønning, der har været brigadechef.