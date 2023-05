Skal ramme ikke-vestlige kvinder: Martin er en af dem

Regeringens nye arbejdspligt på 37 timer, der er målrettet 'borgere med integrationsbehov', vil også ramme borgere som danske Martin. Han mener, at forslaget er at sparke til folk, der ligger ned

Det vil være godt for ikke-vestlige kvinder, hvis de til gengæld for deres integrationsydelse tager et nyttejob på 37 timer om ugen.

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) til TV 2 i slutningen af april, og af regeringsgrundlaget fremgår det, at arbejdspligten skal målrettes 'borgere med et integrationsbehov'.

I et debatindlæg i Politiken lyder det ligeledes, at forslaget skal gøre op med 'livet i parallelsamfundet' og sætte 'den enkelte kvinde fri'.

Forslaget kommer dog også til at ramme danskere, der ikke har noget 'integrationsbehov', men som modtager integrationsydelse, fordi de har været udrejst af Danmark.

Fanget i en fælde

En af dem er 53-årige Martin Gibskov Bruun fra Nyborg, der boede i Zambia i ti år og siden vendte tilbage til Danmark.

Annonce:

- Jeg føler mig fanget i en fælde af tåbelige regler og stupiditet. Jeg betragter det som en øvelse i at sparke til nogen, der allerede ligger ned, siger han.

Han vil meget gerne gøre nytte - men ikke i et nytteløst job, lyder det.

- Jeg vil rigtig gerne arbejde. Men idéen om de her nyttejobs er fuldstændig hul i hovedet. Et nyttejob må ikke erstatte et rigtigt job, så hvad skal vi lave? Hvem skal finde på det? Og hvem skal kontrollere, hvad der bliver gjort og ikke gjort, siger han.

Ydelsen lyder på 12.456 kroner om måneden. Noget som Martin sammenligner med en sulteløn - man dør ikke af den, men kan heller ikke leve af den. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Kigger hver dag

Martin er dansk veteran og er også uddannet tv-tilrettelægger, men har siden hjemkomsten til Danmark i 2014 haft flere jobs som blandt andet omsorgshjælper på et bosted.

Men hans liv tog en drejning, da han blev skilt i 2018. Han fortæller, at han fik ansvaret for sine tre børn, hvoraf den mindste blot var otte måneder gammel. Derfor kunne han ikke længere passe sit arbejde, fortæller han.

Fordi han ikke havde opholdt sig i Danmark i otte ud af ti år, kom han på integrationsydelse.

Annonce:

- Jeg vil gerne ud og gøre gavn i et rigtigt arbejde. Der er ikke nogen, der frivilligt er på integrationsydelse.

- Har du selv gjort nok for at komme i arbejde igen?

- Jeg skal ikke kunne sige, om jeg har gjort nok. Jeg kigger efter arbejde hver dag. Jeg leder med lys og lygte efter noget, men jeg bliver valgt fra, fordi jeg ikke er så fleksibel på grund af mine børn.

Nej tak

Han anslår, at han i årenes løb har ringet og forhørt sig om mellem 150 og 200 jobs.

- Men når de hører, at jeg er alene med tre børn, så siger de nej tak.

- Regeringen siger, at det her tiltag er til personer med et integrationsbehov. Føler du selv, at du har et integrationsbehov?

- Jamen jeg havde da overvejet at søge om hjemsendelsespenge, så de kan sende mig til min hjemby, Aarhus, lyder det jokende fra Martin.

- Men nej, jeg føler ikke, at jeg har brug for at blive integreret.

Martin Gibskov Bruun mener, at han er et godt eksempel på, at de i alt 27.000 borgere, som forslaget er rettet imod, ikke kan skæres over én kam.

- Vi er ikke en særligt homogen gruppe. Der er mange forskellige grunde til, at man ikke er i arbejde, og det bliver der ikke taget hensyn til.

- Vi er underklassen i det her samfund.