Skal redde det offentlige: Skattely-hospitaler til undsætning

I et doorstep-pressemøde lørdag formiddag er en delaftale blevet præsenteret, som indebærer, at privathospitaler skal give rabat på behandling

Regeringens nye akutplan for at nedbringe ventetider betyder, at flere patienter sendes i armene privathospitals-kæmpen Aleris, der er ejet i det kendte skattely Jersey

Privathospitaler ejet i skattely skal redde det danske sundhedsvæsen.

Det står klart, efter regeringen med sundhedsminister Sophie Løhde (V) i spidsen har præsenteret en aftale, der for at nedbringe ventetider i sundhedsvæsnet vil sende flere patienter til privathospitaler.

- Vi ser eksempler på patienter, der må vente i måneder eller år. Det kan hverken vi eller patienterne være tilfredse med, og derfor har vi været meget optagede af at få lavet en akutplan for vores sygehusvæsen. I dag er jeg glad for, at det er lykkes at lande en delaftale, lød det fra Sophie Løhde på pressemødet.

Aftalen blev præsenteret sammen med formanden for Danske Regioner Anders Kühnau (S) og Michael Gram Kierkegaard, der er næstformand i fra Sundhed Danmark - 'den samlede stemme for private hospitaler og klinikker i Danmark'.

Michael Gram Kierkegaard er også adm. direktør i den danske del af den skandinaviske privathospitals-koncern Aleris - og aftalen indebærer, at han og andre privathospitaler skal give en rabat til det offentlige.

- Det er den rigtige vej at gå, fordi vi kommer til at være en accepteret og integreret del af det samlede sundhedsvæsen fremover, sagde han ifølge Politiken.

God forretning

Den nye og accepterede del af det danske sundhedsvæsen Aleris er - ifølge dem selv - 'Danmarks førende privathospital' og har seks hospitaler i hele landet.

Og det er en særdeles god forretning.

Selskabets seneste årsregnskab viser en omsætning på 740 millioner, og selskabet har en egenkapital på en kvart milliard.

Men de mange millioner - og skattekroner - bliver ikke nødvendigvis på danske hænder.

Selskabet er nemlig ultimativt ejet af kapitalfonden Triton, som ifølge Altinget ejer virksomheden gennem det kendte skattely Jersey i Den Engelske Kanal.

Jersey er et elsket tilholdssted for kapitalfonde, der er særdeles glade for erhvervsklimaet på øen.

Michael Gram Kierkegaard, direktør Aleris, påstår, at han ikke ved særlig meget om ejerforholdene. Foto: Aleris

Vi er et dansk selskab, der betaler skat i Danmark

Michael Gram Kierkegaard, direktør i Aleris, påstår dog i et interview med Ekstra Bladet, at han ikke kender særlig meget til ejerforholdene for den virksomhed, som han er direktør for.

- Jeg ved ikke ret meget om Triton (ejerne, red.). Jeg ved, at vi er et dansk selskab, der betaler skat i Danmark.

- Det er ret velbeskrevet, at I er ejet gennem Jersey. Men det ved du ikke noget om?

- Jeg er direktør for Aleris Danmark. Vi er en dansk hospitals- og sundhedsvirskomhed, som er registreret i Danmark, og som betaler skat i Danmark.

- Så langt er jeg med. Men du ved vel godt, hvor den virksomhed, som du er direktør for, er ejet henne?

- Ja, men af gode grunde vil jeg henvise til vores ejere, når din henvendelse drejer sig om ejerforhold.

- Men du kan ikke se, at der kan være et modsætningsforhold i at være ejet i et kendt skattely og så få skattekroner?

- Som sagt er vi en dansk sundhedsvirksomhed, der er registreret i Danmark og betaler skat i Danmark. Det hér handler vel mere om, at man får hurtig, kompetent og effektiv behandling til de mange danskere, der står alt for længe på ventelister. Det handler om at få mest mulig sundhed for pengene, siger han.

