Skal svare på Ranes museums-ordrer

Ved du noget? Kontakt journalisten her via mail eller sms 1224 (alm. sms-takst).

Oppositionen kræver svar i sagen om Nationalmuseets store ordrer mellem museumsdirektør Rane Willerslev og reklamemanden Michael Jeppesen, der i dag er venner.

Det mener Venstre og Dansk Folkeparti, som derfor retter en stribe spørgsmål til kulturminister Joy Mogensen (S), der har det overordnede ansvar for Nationalmuseet.

- Det her lyder virkeligt alvorligt, siger DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

Hvem skal betale?

Meldingen kommer, efter Ekstra Bladet søndag afslørede, at ordrer til mere end en million kroner over få måneder er givet i strid med reglerne ifølge en ekspert. Nationalmuseet har ikke undersøgt markedet, og det får Venstres retsordfører op af stolen.

- Det tyder ganske enkelt på, at flere offentlig ansatte ikke er bekendt med de helt basale regler. Så jeg spørger mig selv, hvem der egentlig skal betale for merudgiftene ved de manglende udbud, siger Preben Bang Henriksen (V).

Det skal Joy Mogensen svare på Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen har stillet en række spørgsmål til kulturminister Joy Mogensen (S): - Hvad er ministerens kommentarer til artiklen i Ekstra Bladet d. 25.4. vedrørende manglende udbud af arbejde for Nationalmuseet, og hvad agter ministeren sig at foretage i den forbindelse? - Ministeren bedes samtidig oplyse, hvilke konsekvenser et evt manglende udbud måtte få for den eller de ansvarlige ansatte på Nationalmuseet. - Endelig bedes ministeren fremsende de i sagen omhandlede fakturaer med specificeret redegørelse for det udførte arbejde. Vis mere Vis mindre

Undersøges til bunds

Også Dansk Folkeparti kræver svar fra kulturministeren.

- Nationalmuseets direktør ser ud til at have brudt sin egen institutions regler for udbud, da han købte en millionydelse hos en ven, der har et reklamebureau, siger Peter Skaarup.

- Den her sag skal undersøges til bunds. Det vil vi i DF i al fald sørge for, lyder det.

Venstres retsordfører henviser til skandalen i Rigspolitiet, hvor en af de øverste chefer er på anklagebænken for bestikkelse.

- Men ingen bekymrer sig øjensynligt om tilbagebetaling af de overpriser, der er tilgået leverandørerne. Der er en total ligegyldighed med offentlige midler, og det skal der bare fokus på, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Willerslev og Jeppesen har også optrådt sammen i DR-dokumentaren 'Hvad var planen, Rossen?', hvor de laver bålmad på Amager Fælled sammen med Mette Frederiksens tidligere stabschef Martin Rossen. Foto: DR

1,1 mio. kr. på få måneder

Jeppesens eventbureau, Must, fik på ganske få måneder omkring årsskiftet 2017-2018 flere store opgaver hos Nationalmuseet til en samlet værdi af over 1,1 mio. kroner.

Det viser flere aktindsigter i Nationalmuseets og Musts samarbejde, som Ekstra Bladet har modtaget.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Først venner bagefter

Rane Willerslev afviser blankt over for Ekstra Bladet, at han har givet Michael Jeppesen en vennetjeneste.

De to er først blevet bekendte og venner, efter kontrakterne om de mange hundredtusind kroner blev indgået, lyder forklaringen fra den populære museumsmand.

Vingummi på Hven Nærmest samtidig med opgaven om at udvikle Nationalmuseets kedsomhedsknap modtog Michael Jeppesen en anden stor ordre af Rane Willerslev og co.: To seminarer på den svenske ø Hven i Øresund. Her skulle Nationalmuseets medarbejdere og kustoder støves af og lære af 'hooke' deres gæster og få dem 'på krogen' med spændende formidling. For seminarerne endte Michael Jeppesens firma med at modtage over 500.000 før moms - lige over grænsen for, hvornår opgaver skal sendes i EU-pligtigt udbud. Og langt over de interne tærskler i Nationalmuseet, der kræver alt over 100.000 prøvet af ved mindst to-tre forskellige bud. For den halve million havde Michael Jeppesen blandt andet taget en dåse torskerogn og vingummibamser med i brune papirsposer, som han gav til medarbejdere, der skulle formidle en historie om madvarerne. Vis mere Vis mindre

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rane Willerslev (th.) og Michael Jeppesen (tv.) optrådte sammen i dokumentaren 'Ranes Museum'. Her er de under et seminar på Hven, som Jeppesen tjente gode penge på. Foto: DR

Stumme socialdemokrater

Ekstra Bladet har spurgt efter en kommentar fra kulturminister Joy Mogensen (S), men ministeriet oplyser, at hun søndag ikke har nogen kommentarer til sagen.

Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær har også afvist at kommentere museums-ordrerne.