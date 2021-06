Skandale-borgmester får toppost

Den skandaleramte tidligere borgmester Jacob Bjerregaard har scoret en ny stilling som Public Affairs Director hos virksomheden GRACE Public Affairs A/S.

Det skriver han på Facebook.

'Grace leverer gennemarbejdede ydelser til sine kunder og løser komplicerede problemstillinger. Den analytiske tilgang og den politiske forståelse er på et højt niveau. Det forpligter. Og det har tiltrukket mig', skriver den tidligere borgmester blandt andet på det sociale medie.

Virksomhed er bekendt med uafsluttet sag

Jacob Bjerregaard har en igangværende sag med Fredericia Kommune, og det er virksomheden bevidste om, fortæller de til TV 2 SYD.

'Vi er fuldt bevidst om, at Jacob har en uafsluttet sag i Fredericia. Den kan fint gøres færdig, uden at det påvirker opgaverne i GRACE. Vi imødeser resultatet med sindsro', skriver Sune Wæsel, der er public affairs director i virksomheden, i en mail til TV SYD.

På deres hjemmeside skriver GRACE, at de er 'specialister i politisk interessevaretagelse' og at de hjælper deres kunder med 'at navigere i det politiske farvand, så de kan have fokus på deres forretning'.

Forfulgt af skandaler

Jacob Bjerregaard trak sig som borgmester i Fredericia Kommune i december sidste år. Kort efter afdækkede Ekstra Bladet, hvordan kommunen var på kant med loven, da den solgte en parcelhusgrund med havudsigt til den daværende borgmester.

Senere er det blevet beskrevet, hvordan Jacob Bjerregaard hjalp sin kone til et topjob i kommunens store havneselskab.

Desuden har Ekstra Bladet afsløret, at ansatte på rådhuset havde klaget over et for tæt og upassende forhold mellem eks-borgmesteren og den tidligere kommunaldirektør i Fredericia.

I april indledte Sydøstjyllands Politi en efterforskning af forhold i relation til Fredericia Kommune oven på Ekstra Bladets afsløringer af tidligere borgmester Jacob Bjerregaards sager om mulig særbehandling.

