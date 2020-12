Skandale-borgmester stopper før tid

Den skandaleramte borgmester i Fredericia, Jacob Bjerregaard (S), har besluttet sig for at stoppe ved årets udløb i stedet for 1. februar, som det ellers var planlagt.

Ifølge borgmesteren er det en beslutning, han har truffet for at undgå flere spekulationer om, hvorvidt han stopper i februar for at få det eftervederlag, der vil indbringe ham yderligere 133.000 kroner fra kommunekassen.

- Det er nogle overvejelser, jeg har haft hen over julen i forhold til den spekulation, der har været i forhold til eftervederlag. Det har aldrig handlet om de penge. Derfor har jeg valgt at trække mig her ved årsskiftet, og så er jeg fuldt til rådighed for at hjælpe, siger Jacob Bjerregaard til Fredericia Dagblad.

Han understreger, at han dermed har frasagt sig retten til de 133.000 kroner, som han ville modtage, fordi han dermed ville være berettiget til et 10,5 måneders eftervederlag.

- Ved at overdrage borgmesterposten ved årsskiftet frasiger jeg mig løn og eftervederlag for 2021, og det har jeg det rigtig godt med. Jeg vil stadig stå til rådighed i januar måned for den nye borgmester og byrådet, siger han til dagbladet.

Partifællen Steen Wrist Ørts (S) erstatter Jacob Bjerregaard som Fredericias borgmester fra årsskiftet.

Flere skandaler - en meget heldig kartoffel?

Bykongen Jacob Bjerregaard har i den seneste tid været hovedpersonen i flere skandalesager, som Ekstra Bladet har afsløret. Eksempelvis kunne vi tidligere i december fortælle, hvordan en mystisk 'fejl' i kommunen gjorde, at han kunne købe en luksusgrund med havudsigt.

Med et mundtligt bud købte han grunden foran et ægtepar, og mens borgmesteren selv kaldte det 'rent held', så kaldte en ekspert det for en 'uomtvistelig særbehandling'.

Heldet ophørte dog ikke her. Senest er det kommet frem, at borgmesterens hjem med havudsigt er blevet 'sikret' i forbindelse med opførelsen af et nyt boligkvarter i Fredericia Kommune. Skitsen til boligprojektet gik lige præcis uden om borgmesterens hjem, mens hans naboer til gengæld står til en forringelse af både udsigt og ejendomsværdi.

Desuden har Ekstra Bladet afsløret, hvordan borgmesteren hjalp sin kone til at lande et topjob. Læs mere om det her.

Borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard (S) om chefjurist-job til konen Lotte Cederskjold i havneselskabet ADP

Fredericia-borgmesteren skulle egentlig erstatte sin nuværende stilling med sit 'drømmejob' hos lobby- og pr-firmaet Advice 1. februar. Et job, som borgmesteren fik hjælp til at lande af Gitte Lillelund Bech, bestyrelsesformanden for Fredericia Teater, der i flere har modtaget millionstøtte til sit konkursramte teater af Fredericia Kommune. Men efter flere afsløringer ombestemte Jacob Bjerregaard sig og takkede nej til stillingen.

'Al den virak, der har været efter min udmelding, har intet med min kommende arbejdsgiver at gøre, og det skal ikke ligge dem til last,' skrev Jacob Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Borgmesteren lod dog døren stå på klem, idet firmaet og Jacob Bjerregaard har aftalt at 'genoptage dialogen på et senere tidspunkt'.