Skandale-borgmesters hustru: - Jeg er stoppet

Socialdemokraten Lotte Cederskjold, der er hustru til eks-borgmester Jacob Bjerregaard (S), har fratrådt stillingen som HR-chef og chefjurist i Fredericia Kommunes store havneselskab, ADP.

Det oplyser hun til Ekstra Bladet.

'Jeg kan bekræfte, at jeg er stoppet ved ADP, da jeg har fået nyt job som advokat ved Poul Schmith/Kammeradvokaten. Derudover har jeg ikke yderligere kommentarer,' skriver hun.

Ifølge advokatfirmaets hjemmeside er hun tilknyttet kontoret i Aarhus en times kørsel fra villaen i Fredericia, som fik byggetilladelse i strid med reglerne.

Afsløring: Borgmester hjalp konen til topjob

Som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet blev det af eksperter opfattet som problematisk og magtmisbrug, at borgmesterens hustru - med ægtefællens indblanding - fik det attraktive job i havneselskabet, hvor Jacob Bjerregaard trods titlen som næstformand, var den mest magtfulde person i bestyrelsen.

Det skyldes, at socialdemokratiet har absolut flertal i byrådet - og at kommunen ejer 89 pct. af selskabet ADP A/S, der ejer Fredericia Havn og Nyborg Havn og står for driften af Middelfart Trafikhavn.

Overfor Ekstra Bladet har Jacob Bjerregaard erkendt, at han på et møde med den daværende havnedirektør havde drøftet konens ansættelse allerede før rekrutteringsprocessen gik i gang - og før stillingen blev slået op. Men ellers afviser borgmesteren at have haft med ansættelsen at gøre.

- Jeg havde en snak med direktøren om, at hun kunne være en mulighed. Hvor jeg så formidlede kontakten til hende, forklarede Jacob Bjerregaard.

Afsløring: Flere klager over skandaleborgmesters upassende adfærd

Magtmisbrug

Professor i offentlig forvaltning Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet har betegnet det som magtmisbrug, at Bjerregaard på forhånd drøftede konens jobmuligheder med havnedirektøren:

- I dette tilfælde for at fremme sin kones interesser. Der er ingen tvivl om, at det er magtmisbrug. Det kan sagtens være, at hans kone er den bedste til stillingen. Men han skal bestemt ikke have en sådan samtale med direktøren.

Professoren mener, at borgmesteren skulle have erklæret sig inhabil og i øvrigt blande sig fuldstændig uden om.

Hyrer Brixtoftes forsvarsadvokat