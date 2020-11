Miljø- og Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, får frataget stillingen som departementschef i Fødevareministeriet efter skandalesag.

Departementschefen har været under hård kritik for sin rolle i minkskandalen, og det får ham ved ministeroverdragelsen til at undskylde over for Mogens Jensen, der er trådt af som fødevareminister.

- Vores system har fejlet. Vi har ikke hjulpet dig godt. Det er jeg ked af, siger departementschef Henrik Studsgaard til afgående fødevareminister.

Departementschefen er blevet fjernet fra posten som departementschef for Fødevareministeriet og fortsætter i stedet fortsætter i stillingen i Miljøministeriet.

Fjernet fra ministerium

Som led i dagens ministerrokade er de to ministerier Miljø- og Fødevareministeriet, der før hørte sammen, men med to forskellige ministre, blevet splittet ad.

- En af mine første opgaver bliver, at jeg skal finde en ny departementschef for det nye Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, siger Rasmus Prehn, der er ny fødevareminister.

Der har op til regeringens rokade været debat om, hvorvidt Henrik Studsgaard fik frataget dele af eller hele sin post departementschef.

Miljø- og Fødevareministeriets embedsværk, og departementschefen især, har nemlig været under hård kritik i minkskandalen.

Stor rolle i minkskandalen

Henrik Studsgaard, viser det sig, har haft indgående kendskab til det omstridte brev, der blev sendt ud til landets minkavlere, hvor avlerne blev beordret at slå deres mink ihjel.

Det viste den redegørelse, der onsdag blev lagt frem til offentlighedens skue.

Allerede samme aften som regeringens stort opslåede pressemøde 4. november omtalte Henrik Studsgaard den manglende lovhjemmel.

'Senere samme aften tilkendegiver Miljø- og Fødevareministeriet over for Justitsministeriet, at det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink,' står der i redegørelsen.

Men det undlod topembedsmanden dog ifølge redegørelsen at orientere ministeren om på trods af sin jurabaggrund.

SF udtrykte mistillid

Kort efter redegørelsen blev offentliggjort trådte SF-formand Pia Olsen Dyhr op på den store klinge og erklærede, at hun og SF ikke havde tillid til departementschefen.

- Efter at have læst redegørelsen har jeg ikke tillid til Henrik Studsgaard. Men det er ikke mig, der er minister, sagde Pia Olsen Dyhr ifølge Ritzau.

Hun opfordrede ministrene til at fjerne ham som departementschef. En opfordring der efter rokaden er blevet delvist realiseret.

