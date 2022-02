Skandale-formand kan blive boende i pamper-lejlighed

Nok er den tidligere fagforeningsboss Per Christensen blevet kylet ud af både 3F og Arbejdernes Landsbank, men han bliver ikke smidt ud af den lejlighed, som han fik adgang til af banken foran andre ansøgere.

Arbejdernes Landsbank, hvor Per Christensen indtil for nylig var formand, oplyser således i et svar til Ekstra Bladet, at den før så magtfulde 3F-formand kan blive i boende i lejligheden ejet af banken på en attraktiv adresse i København.

'Lejligheden er lejet ud efter gældende regler inklusive lejeloven. Derfor kan alle, der får en lejlighed, bo der, så længe de ønsker,' oplyser kommunikationsdirektør Peter Froulund til Ekstra Bladet.

Per Christensen flyttede ind i lejligheden i december, kort efter hans dobbeltliv var blevet afsløret af de to kvinder, som hver især troede, at de var fagforeningsbossens eneste.

Vil ikke svare på simple spørgsmål

Ekstra Bladet har ad flere omgange forsøgt at få Arbejdernes Landsbank til at uddybe, hvordan den daværende bestyrelsesformand fik adgang til lejligheden.

Banken oplyste i første omgang, at lejligheden blev slået op internt, og at Per Christensen og 'få andre søgte', men fagforeningsbossens løb med lejligheden på grund af hans sociale begivenhed - altså at han skulle skilles.

Ekstra Bladet har efterfølgende - flere gange - givet banken mulighed for at oplyse, hvor mange andre der søgte, ligesom vi har bedt om dokumentation for, at lejligheden rent faktisk blev slået op internt.

Men banken kan eller vil ikke dele disse oplysninger med offentligheden. Heller ikke om Per Christensen har søgt via en mail, som derfor burde være til at finde frem.

Vi har også spurgt, om bankens ordførende direktør, Gert R. Jonassen, som har siddet i bankens direktion i al den tid, hvor Per Christensen var bestyrelsesformand, har været i dialog med den tidligere 3F-formand i forbindelse med hans ønske om at få en lejlighed.

Men det spørgsmål vil banken altså heller ikke svare på.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Per Christensen gennem 3F.

Får formandsløn frem til september

Arbejdernes Landsbank råder over nogle lejligheder, der som udgangspunkt er til medarbejdere eller pårørende. Hvis de ikke bliver besat internt, kan de blive slået op eksternt.

Banken har tidligere oplyst Ekstra Bladet, at ingen andre bestyrelsesmedlemmer i banken på nuværende tidspunkt lejer sig ind i en af lejlighederne.

Per Christensens lejlighed er på 90 kvadratmeter og ligger et særdeles attraktivt sted i København med en husleje på 9900 kroner.

3F-formanden gik af i slutningen januar, efter historien om hans dobbeltliv var blevet afsløret i B.T.

Men først til september skal der vælges en ny formand. Det betyder, at Per Christensen frem til september får sin formandsløn inklusive pension, hvilket sikrer ham omkring 800.000 kroner.