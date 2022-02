Skandale-ombruste Karen Melchior sygemelder sig

Radikale Venstre-profilen undskylder over for sine medarbejdere. Det sker efter Ekstra Bladet har dækket et 'ulideligt' arbejdsmiljø på hendes kontor

Den radikale profil Karen Melchior har sygemeldt sig og får hjælp.

Det meddeler hun på Facebook.

Det skyldes 'pres igennem lang tid', står der i den radikale EU-politikers opslag, hvor hun også undskylder over for sine ansatte.

Ekstra Bladet har afdækket, hvordan flere af hendes ansatte er flygtet fra hende, fordi arbejdsmiljøet har været ulideligt.

'Vi lider stadig her i Bruxelles. Please, hjælp os med at få retfærdighed', skrev en ansat i Europa-Parlamentet i en sms til Ekstra Bladet, efter artiklerne blev bragt hen over efteråret.

'Undskyld!'

I Facebook-opslaget skriver hun, at politik er 'en hård geschæft', og at hendes start som politiker ikke har været let.

Derfor har hun ikke kunne vise den tillid til sine medarbejdere, som de fortjente, forklarer hun.

'Det har altid været helt centralt for mig, at mine medarbejdere har det godt. Det har jeg ikke kunne sikre gennem den sidste tid,' skriver hun.

'Det er mit ansvar, at jeg ikke har kunnet bremse op i tide. Jeg skulle have gjort det bedre. Jeg ville ønske, jeg havde gjort det bedre. Undskyld!' skriver hun videre.

'Perfid'

Over for Ekstra Bladet har hendes ansatte beskrevet hende som 'ubehagelig', 'kolerisk', 'perfid' og med et 'voldsomt' temperament.

- Der var ofte en virkelig dårlig stemning på kontoret, fordi Karen råbte ad folk og havde mange højlydte skænderier offentligt. Det var rigtig svært at være i, fortalte en tidligere medarbejder blandt andet.

I Facebook-opslaget i dag skriver Karen Melchior selv, at hun er 'klar og direkte' i sine tilbagemeldinger.

De mange beretninger fra ansatte og historierne i Ekstra Bladet førte til, at Radikale Venstres uafhængige kontaktinstans, der behandler grænseoverskridende adfærd internt i partiet, indledte en omfattende undersøgelse af Karen Melchior.