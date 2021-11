Skandalekandidater vraget på stribe

Ekstra Bladet-effekten: Det kan mærkes i flere partier lokalt rundt om i landet, at nogle af deres spidskandidater har været involveret i skandalesager

Nogle kandidater til dette års kommunalvalg har gjort sig bemærket for andet end deres politik.

De har nemlig opført sig lidt mere fuppende, kommunekasse-drænende og frynsegode-spekulerende end de andre. Eller i hvert fald er de blevet afsløret i det.

Men hvordan har alle møgsagerne ramt dem og deres partier? Her får du overblikket.

VRAGET: Ole og autobilen

Vælgerne ville ikke have Ole Bjørstorp og Ishøjlisten som borgmesterparti i Vestegnskommunen.

Efter Bjørstorp sidste år blev afsløret i at bruge en skatteyderbetalt Voldswagen fra kommunen til at komme frem og tilbage på arbejde, væltede Socialdemokratiet ham som borgmesterkandidat. Men Bjørstorp blev i borgmesterstolen.

Siden stiftede den 75-årige politiker sit eget parti, der ved gårsdagens valg blev det næststørste. Dog må Ole Bjørstorp vinke farvel til borgmesterkæden, som i stedet går til Merete Amdisen fra Socialdemokratiet.

I alt 16,7 pct. valgte fortsat at bakke op om politikeren bag bil-brøleren.

VRAGET: Boligspekulanten

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), har buldret mod korttids-spekulation på boligmarkedet. Men da han selv på få år scorede over 11 millioner kroner skattefrit på en kæmpe herskabslejlighed, var han bare 'rigtig heldig'.

Den kvitterede vælgerne for med et 'Farvel og T-Aggesen' efter 112 års uafbrudt styre til de konservative på Frederikbserg.

Trods fremgang til de konservative på Frederiksberg kunne de fire partier i 'grøn koalition', Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Alternativet, samle sig om Michael Vindfeldt (S) som ny borgmester.

VRAGET: Ferrari-fupperen

Lyngby-Taarbæks viceborgmester, Simon Pihl Sørensen (S), kørte pludselig rundt i rigmanden Johnny Laursens Ferrari til 5,2 millioner kroner. Det skete blot tre måneder efter, at Johnny Laursen havde afsluttet en handel om en byggegrund med kommunen.

Og det er efter alt at dømme blevet straffet af vælgerne i Lyngby, hvor Socialdemokratiet går markant tilbage og mister halvdelen af deres fire mandater.

Blot 12,6 pct. af stemmerne er gået til Socialdemokratiet, som længe har dannet parløb med Konservative og Sofia Osmani i borgmesterstolen.

Osmani kan dog fremover helt se bort fra Socialdemokratiet, da de konservative opnåede absolut flertal i Lyngby med 11 ud af 21 pladser i byrådet.

Og måske var det de mange forklaringer fra Simon Pihl, som skiftede et hav af gange, der blev bemærket af vælgerne. Eller også, at han først hele 13 måneder efter kørslen endte med i panik at betale 4000 kroner for 'leje' til firmaet, der normalt slet ikke udlejer Ferrarier.

Nedtur for Garage-snyderen

Mens Konservative ellers stormer frem i det meste af landet, går de tilbage i Hørsholm Kommune. Således viser en opgørelse, at partiet mister 4,8 procentpoint af stemmerne.

Dermed tegner der sig en ny nedtur for formanden for det bygge- og boligansvarlige udvalg i Hørsholm Kommune, Jan H. Klit (K). Han fik i 2009 tilladelse til at opføre en garage. Men bilerne holder udenfor, og bygningen er i stedet blevet brugt som teenage-afdeling. På den måde er han blandt andet sluppet billigere i ejendomsværdiskat, fordi garagen er forkert registreret.

Det er da også fysisk umuligt rent faktisk at bruge bygningen som garage, idet bilerne slet ikke kan komme ind i den. Først benægtede Jan H. Klit alt overfor Ekstra Bladet. Senere gik han dog til bekendelse på Facebook.

Lunkent Fadøls-udvalg

Det er en delvist lunken omgang for Fadølsudvalget i Rødovre Kommune, som Ekstra Bladet kunne afsløre i at bruge 131.050 skattekroner på en studietur til Island, hvor den stod på dyre bøffer og bad i varme kilder med kolde drikkevarer.

Lene Due og Pia Hess Larsen, der begge genopstiller for Socialdemokratiet, må se deres parti gå tilbage med 6,4 procentpoint, og således er begge kandidater også gået tilbage i deres personlige stemmer. Med 45,5 procent af stemmerne bevarer partiet dog positionen som det største i kommunen, og begge kandidater er således genvalgt.

Kim Drejer fra de Konservative kan til gengæld juble på vegne af sit parti. De bliver kommunens næststørste og stormer frem med 8 procentpoint, men det skyldes ikke en voldsom stigning i Drejers personlige stemmetal. Således fik han i år 831 personlige stemmer i år mod 723 sidste år.

Fadølsudvalget blev foreviget i Den Blå Lagune på Island med en fadølslignende genstande i hænderne. Lene Due (S) benægtede dog hele vejen igennem, at det var en fadøl.

- Jeg har ikke nogen fadøl i hånden. Det ved jeg ikke, hvor du har fra, sagde Lene Due.

