Skandalen fortsætter: Indleder flere Partygate-efterforskninger

Boris Johnsons fremtid som premierminister er i fare, efter han er endt i et voldsomt stormvejr i forbindelse med fester på Downing Street.

Det er skandalen uden ende.

Partygate, som sagen er blev døbt i den britiske presse, fortsætter nemlig ufortrødent med at plage det Konservative Parti i Storbritannien.

Britisk politi har således genåbnet en efterforskning om muligt brud på covid-19-restriktioner ved en begivenhed afholdt i hovedkvarteret hos Det Konservative Parti.

Samtidig er en ny efterforskning af en sammenkomst i parlamentet blevet indledt. Det oplyser politiet tirsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En sammenkomst for tidligere borgmesterkandidat i London Shaun Bailey er en del af Partygate-efterforskning. (Arkivfoto). Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Fest for baronesse

Den genåbnede sag handler om en sammenkomst blandt kampagneansatte hos den tidligere konservative borgmesterkandidat i London Shaun Bailey.

Ifølge Sky News har videomateriale vist ansatte danse, mens London var under strenge coronarestriktioner. Det skal være sket 14. december 2020.

I den nye sag undersøges en begivenhed i det britiske parlament.

Annonce:

Her var der ifølge Sky News tale om en fødselsdagsfest for baronesse Jenkin af Kennington, som er hustru til et konservativt parlamentsmedlem.

Den begivenhed fandt sted 8. december 2020.

Artiklen fortsætter under videoen ...

En video fra en fiktiv julefrokost skabte sidste år vrede i Storbritannien.

Raser over video

Til gengæld har det britiske politi ikke fundet anledning til at genåbne sager om brud på restriktioner af tidligere premierminister Boris Johnson i Downing Street og på premierministerens landsted Chequers.

Boris Johnson og over 120 embedsfolk har tidligere modtaget bøder for sammenkomster på Downing Street under pandemien.

En fiktiv julefrokost forrige år under coronakrisen skabte eksempelvis voldsomme problemer for Boris Johnson.

Ekspremierministeren har videregivet ministerielle dagbøger til politiet, så mulige yderligere coronaregelbrud kunne undersøges.

Annonce:

Men dagbøgerne har ikke bragt noget frem, som får politiet til at åbne nye undersøgelse af Johnson. Det britiske politi forbeholder sig dog retten til at vurdere sagen på ny, skriver Sky News.

Boris Johnson, der var premierminister fra midten af 2019 frem til september 2022, var en af Storbritanniens mest kontroversielle ledere i flere årtier.

En rapport fra en komité, der undersøgte sagerne, fastslog, at den tidligere konservative britiske premierminister bevidst vildledte parlamentet adskillige gange i sine udtalelser om festerne.