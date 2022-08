Skandalen vokser: Varmechecks brugt på stoffer og spil

Kender du til lignende sager? Skriv til os her.

Skandalen om de uberettigede varmechecks vokser og vokser.

Nu kan Ekstra Bladet fortælle, at der ikke kun er tale om få særtilfælde, hvor den såkaldte 'målrettede varmecheck' er endt i de helt forkerte hænder.

Således har omkring 100 beboere fra flere af Den Sociale Udviklingsfonds botilbud fået udbetalt varmechecken på 6000 kroner, selvom ikke en eneste af beboerne er berettiget til pengene.

Og varmechecken er derfor gået til alt andet end varme. Det fortæller fondens direktør, Michael Hansen, til Ekstra Bladet.

- Det virker helt skørt, at man kan lave så alvorlig en fejl, siger Michael Hansen.

Og det er for sent at gøre noget, for pengene har beboerne allerede brugt, fortæller han.

- De er brugt på alt fra tøj til spil til computerting. Hash. Amfetamin.

- Når de får nogle ekstra penge mellem hænderne midt på måneden, så er deres kontanthjælp væk. Så for mange har det været en fin anledning til at få fat i nogle stoffer i en fart, fortæller Michael Hansen.

- Det er da forfærdeligt?

- Ja. Det er de færreste, der har brugt pengene på noget fornuftigt, der giver mening for deres aktuelle situation. Og ingen af dem har i hvert fald brugt pengene på varme.

En dråbe i havet

Direktør Michael Hansen siger, at der end ikke blandt fondens afdelingers i alt cirka 600 beboere er noget mønster i, hvem der har fået pengene, og hvem der ikke har.

Men ingen af beboerne er ifølge Michael Hansen berettiget til en varmecheck, fordi de får deres ophold på bostederne betalt gennem kommunen. Derved er det ikke beboerne, der selv afholder udgifter til varme eller andet forbrug.

Han tror, at pengene kun er en dråbe i havet af forfejlede udbetalinger.

- Jeg er helt sikker på, at det ikke kun er os, det er sket for. Der er ikke noget af det, der logisk peger på, at det kun skulle være os. Jeg tror, problemet er meget, meget større. Vi er bare nogle af dem, der har opdaget det.

Michael Hansen har aldrig før oplevet lignende problemer med det offentlige, fortæller han. Han mener, at kontrollen med udbetalingen har været alt for sjusket og forhastet.

- Det er jo næsten imponerende, at sådan en fejl kan ske. Der har aldrig været mere kontrol og flere djøf'ere, og helt ideologisk bliver jeg enormt bekymret. Det sker op til et valg, og det har tydeligvis ikke været vigtigt at få ordningen til at fungere, siger Michael Hansen.

- Jeg har kæmpe sympati for varmechecken. Jeg ønsker ikke at tage noget fra nogen. Jeg under også vores beboere at få nogle penge, men det var bare ikke det, der var meningen. Så var der måske nogle andre, der hellere skulle have haft de penge, siger han.

Vidste der ville ske fejl

Meget peger på, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet godt var klar over, at der ville ske fejl i udbetalingerne.

I loven står der således, at man kan få tilskuddet, hvis fejlagtige data om eksempelvis BBR eller indtægt er skyld i udbetalingen - og at man ikke skal betale pengene tilbage, skulle man få dem uberettiget.

I første omgang udtalte ministeriet til DR, at man skulle beholde pengene, hvis man havde fået dem uberettiget. Senere lød det så fra klimaminister Dan Jørgensen (S), at han ville forsøge at finde en løsning for at tilbagebetale pengene.

Aftalen om en såkaldt målrettet varmecheck blev indgået af regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet.

Minister: Alternativet var værre

Det har ikke været muligt at få et interview med klimaminister Dan Jørgensen om, hvordan den alvorlige fejl kunne ske.

I stedet har han gennem sit ministeriums presseafdeling sendt et skriftligt svar, hvor han ikke svarer på, hvordan det kunne gå så galt.

I stedet skriver ministeren, at det var bedre, at nogle fejlagtigt fik hjælp, end at ingen fik hjælp.

'Den politiske hensigt med varmechecken var at hjælpe de danskere, som var hårdest ramt af høje varmeregninger. Da vi indgik aftalen, tog vi et valg om, at varmechecken skulle have fokus på tre ting: indkomst, varmekilde - og at det skulle gå så hurtigt som muligt. Det gjorde vi, fordi mange danskere havde svært ved at betale regningerne. Alternativet med en ansøgningsmodel var, at ingen danske husstande fik hjælp,' skriver ministeren.

Ekstra Bladet har også spurgt ministeren til et klart svar på, om dem, der uberettiget har fået varmechecks, skal betale dem tilbage.

Nu lyder svaret, at der højst vil blive tale om en frivillig ordning, hvor man kan betale tilbage, hvis man vil.

'Når myndighederne udbetaler en automatisk varmecheck til over 400.000 husstande, så kan der være fejl i de datakilder, man bruger - den risiko kendte partierne bag aftalen, da vi lavede den. Der kommer derfor en ekstra opsamlingsrunde, hvis kommunen eller boligselskaberne ikke har registreret den rigtige varmekilde. Vi undersøger også muligheden for en frivillig tilbagebetaling, hvis ens forhold f.eks. har ændret sig meget i forhold til det tidspunkt, data blev trukket,' skriver Dan Jørgensen.