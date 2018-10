Skandaleramt borgmester ikke færdig i politik

Rod med cv'et. Dyrt indkøbte møbler til borgmesterkontoret. Og trusler mod familien.

Det var årsagerne til, at Alternativets Niko Grünfeld sent onsdag aften på Facebook skrev, at han stopper som kultur- og fritidsborgmester i København.

Trods stoppet som borgmester fortsætter Grünfeld i borgerrepræsentationen i hovedstaden for Alternativet. Det parti, som han har været med til at stifte.

Det bekræfter Matthew Daniali, der er forperson for Alternativet i København, i en sms til Ritzau.

Alternativet i København har seks medlemmer af borgerrepræsentationen. Gruppen skal nu vælge en afløser for Grünfeld som kultur- og fritidsborgmester. Processen kendes endnu ikke.

Men ifølge Matthew Daniali sker det i et tæt samarbejde med Alternativets københavnske bestyrelse.

