Skandaleramte Jon Stephensen blev baggrundstjekket

Jeppe Søe lavede et baggrundstjek på den omstridte Jon Stephensen, før han blev opstillet som folketingskandidat for Moderaterne.

Det bekræfter han over for B.T.

Baggrundstjekket foregik i foråret 2021 og involverede blandt andet en række samtaler med flere personer i teater- og skuespilbranchen.

Jon Stephensen blev baggrundstjekket i 2021 af Jeppe Søe. Foto: Ernst van Norde

Jeppe Søe bekræfter desuden, at han har mødtes med en række mennesker, som enten kender, eller har kendt, Jon Stephensen. Han vil dog ikke fortælle, hvad møderne gik ud på.

- Det, jeg kan sige, er, at vi havde nogle møder. Mange møder, også daglige på et tidspunkt. Også om dét. Og hvad der nærmere er foregået på de møder, det kan jeg ikke gå nærmere ind i.

Jeppe Søe vil dog ikke uddybe over for B.T., om han i sin research stødte på nogen, som fortalte, at Jon Stephensen var kendt for at udvise grænseoverskridende adfærd.

Han vil ligeledes heller ikke kommentere, hvilke informationer om Jon Stephensen der blev videregivet til Moderaternes politiske leder, Lars Løkke, og nuværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt dengang.

Møgsag på møgsag

Det er kun et par uger siden, at Jon Stephensen gik på en 'selvbetalt orlov' efter et krisemøde i Moderaterne.

Mødet blev afholdt, efter TV 2 bragte historien om, at Jon Stephensen havde skrevet upassende beskeder til et 19-årigt medlem af Unge Moderater. Han havde blandt andet skrevet, at 'hun havde en lækker krop'.

Men det er langtfra den eneste møgsag, som er kommet frem om Jon Stephensen på trods af baggrundstjekket.

Allerede i foråret 2022 kom det frem i Zetland, at Jon Stephensen havde skrevet til syge danserinder, at han ville betale dem 5000 kroner, hvis de kom på arbejde alligevel.

Dertil kom det frem efter valget, at Jon Stephensen i sit hverv som teaterdirektør ved Aveny-T skulle have forfalsket Jakob Høyers underskrift i 2017, da Høyer var bestyrelsesmedlem i Aveny-T.

Ekstra Bladet har desuden tidligere beskrevet, hvordan Stephensen tørrede en huslejeregning på 20.000 kroner af på teatret Aveny-T.

Godt nok

På trods af Jon Stephensens skeletter i skabet mener Jeppe Søe stadigvæk, at baggrundstjekket var fint. Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham tirsdag.

- Var det godt nok, det baggrundstjek?

- Ja, det var det, lyder det fra Jeppe Søe.

Jeppe Søe vil ikke udtale sig om, hvad møderne med folk tæt på Stephensen gik ud på. Foto: Jens Dresling/Polfoto

B.T. spørger desuden Jeppe Søe, hvordan han kunne lave et baggrundstjek af Jon Stephensen og ikke støde på de mange sager:

- Vi laver baggrundstjek på alle mennesker. Vi havde 250, som gerne ville være kandidater. Vi har undersøgt dem godt, vi har drøftet dem godt, og jeg tror, hvis redaktionerne kastede sig over alle politikere, eller deres egen redaktion, med samme nidkærhed, så tror jeg, man ville finde ud af, at rigtig mange mennesker har ting med i bagagen, siger Jeppe Søe og fortsætter:

- Og så er det jo altid en vurdering, om de ting skal betyde noget for ens fremtid.

Jeppe Søe afviser efterfølgende at udtale sig om, hvad der er blevet talt om på møderne.

