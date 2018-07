Skandalesagen skaber uro i DF: Kræver toppost - men frygter Tulles hammer

Manden, som blev sat til at rydde op i skandalefondene Meld og Feld, selvom han selv er dybt belastet og involveret i sagen, sætter foden ned.

Han vil ikke finde sig i DF-ledelsens tøven, om hvem som skal være partiets spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet til foråret.

Det fortæller Anders Vistisen, DF's gruppeformand i parlamentet, til avisen Danmark.

- Jeg har valgt, at jeg går efter at blive spidskandidat til parlamentet. Det er over et år siden, at jeg meddelte det til partiet. For mig er det den eneste position, der er relevant, siger han til avisen og uddyber:

- Det er et grundvilkår i politik, at ens karriere pludselig kan være slut. Når først man har spillet i superligaen, er det bare ikke særligt interessant at komme ned i første division igen.

Belastet

EU's antisvindelenhed, Olaf, er fortsat i gang med efterforskningen af Dansk Folkepartis misbrug af EU-midler, som Ekstra Bladet har afsløret.

DF's tidligere gruppeformand i parlamentet, Morten Messerschmidt, står centralt i sagen. Messerschmidt har meddelt, at han går efter at få plads i Folketinget.

Men også Anders Vistisen er dybt indblandet i sagen.

Eksempelvis påstår han indledningsvist i dette interview, at han var med på den generalforsamling i november '14, hvor Rikke Karlsson og Jørn Dorhmann uden deres vidende blev indsat i Melds bestyrelse. Det var han ikke, kunne Ekstra Bladet afsløre.

Anders Vistisen blev ikke desto mindre sat til at rydde op, da Morten Messerschmidt trak sig og blev ramt af sygdom.

Den beskidte opgave mener han koster ham dyrt nu. Han angriber sin partitop for ikke at tage ansvaret på sig.

- Der har været folk i partiapparatet, der har været en del af ... hvad skal man sige ... af den måde, vi har søgt ind til Meld og Feld på. Søren Espersen (næstformand i DF, red.) har jo osse været medlem af bestyrelsen i Feld. Det at blive gruppeformand og tage ansvaret udadtil var jo ikke noget, jeg greb ud efter. Det ikke var noget, jeg som udgangspunkt fik noget ud af, siger Anders Vistisen i interviewet, og tilføjer andetsteds:

- Det føles frustrerende, at man åbenbart mener, at denne sag belaster mig så meget i forhold til nogle af de andre, der har været involveret i sagen.

Offerlam

Det er uvist, hvornår Olaf-sagen afsluttes. Men lader Vistisen lader forstå, at DF-ledelse kan tænkes at ofrer ham, hvis en sønderlemmende kritik rammer partiet.

Avisens interviewer spørger ham:

- Tror du, dit parti overvejer, om du kunne være det billigste offer?

- Man kan gøre sig mange tanker, lyder Anders Vistisens svar.

Han langer samtidig ud efter den rutinerede partitop, som han generelt føler sidder for hårdt på flæsket. Med henvisning til sin kollega fra ungdomstiden i DF's ungdom, retsordfører Peter Kofod Poulsen, siger han:

- Peter har toppet og kan nu gå og vente på, at den gamle generation i partiet går på pension, før han kan komme videre. Det er den ret nøgterne analyse. Det ville frustrere mig, hvis jeg kunne se to-tre-fire valgperioder frem, hvor jeg ville være fastlåst.

Ekstra Bladet ville gerne taler mere med Anders Vistisen om hans betragtninger, men han meddeler igennem sin rådgiver, at han ikke har yderligere at tilføje. Han understreger dog, at han står ved hvert et ord.

Espersen afviser kritikken

Over for Ritzau afviser Søren Espersen, der er næstformand i DF's hovedbestyrelse, at Meld-sagen vil have indflydelse på, hvornår partiet vil udpege sine kandidater.

- Jeg har ikke hørt, at vores opstillingsform - og hvornår vi afgør den - har noget som helst at gøre med Meld og Feld. Vi stiller en liste op på sandsynligvis ti personer. Den afleverer vi, som vi plejer, omkring efter nytår.

- Alle mulige ting spiller ind der. Vi satser på at stille det bedst mulige hold, men det har ikke noget med specielle sager at gøre. Vi er bare interesserede i at få en god liste, siger Søren Espersen.

I flere andre partier har man allerede udpeget både spidskandidater og øvrige navne til kandidatlisterne til EU-parlamentsvalget.

Men det får ikke Dansk Folkeparti til at komme med en hurtigere udmelding til Anders Vistisen.

- Hvad andre partier gør, det har vi aldrig interesseret os særlig meget for. Vi gør det på vores egen måde, siger Søren Espersen og fortsætter:

- Det er normalt for os, at hovedbestyrelsen sammensætter en liste til EU-Parlamentet et halvt års tid før valget. Det har vi ikke tænkt os at ændre på. Vi synes, at der er tid nok, til at de kan føre valgkamp.