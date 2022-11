At være løsgænger i Folketinget er at ligne med det rene nasseri, mener læser

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Jeg er forundret over, at man kan være valgt til Folketinget for Nye Borgerlige og så træde ud af partiet og blive løsgænger. Jeg mener, at de vælgere, som har stemt på Mette Thiesen, må føle sig godt og grundigt snydt.

Efter min mening burde disse politikere træde helt ud af Folketinget og begynde forfra – enten med medlemskab i et andet parti, eller de kan selv danne et nyt parti (selvom jeg synes, vi har for mange i forvejen) og så derved håbe på valg til Folketinget.

Det med at være løsgænger er en nasse-titel, som vi ikke har råd til.

Lotte Olsen, København V

Kære Lotte

Jeg kan sagtens følge dig, men dit forslag ville kræve en grundlovsændring, og den får du ikke.

Folketingsmedlemmer er valgt i egen ret og kan skifte parti ti gange på fire år, hvis de vil. Men mon ikke vælgerne så straffer dem?

I øvrigt synes jeg som dig, at hele forløbet i Nye Borgerlige har været skandaløst.

Venlig hilsen Hans

Det var dengang ...

Hvordan kan Ellemann-Jensen eller andre fra blå blok indgå i en regering med Mette Frederiksen som statsminister, når man tænker på, hvad de har kaldt hende de seneste år? Magtfuldkommen, løgner, enerådig, arrogant osv.

Man skulle tro, at arbejdsklimaet blev noget anstrengt. Eller måske viser det styrken i vores demokrati?

Bo K. Stephensen, Odense

Kære Bo

Du skulle bare vide, hvor hurtige politikere glemmer deres gamle taler.

Valgkampen er slut. Og samme dag forhandlingerne starter, taler politikerne til hinanden på en helt anden måde.

Som Jakob Ellemann siger: ’Det var før valget …’

Venlig hilsen Hans

Hun smutter nok snart

Foto: Claus Bonnerup

Det kostede mig to flasker champagne at fejre Sofie Carsten Nielsens afgang som leder af de radikale. Det er valgets bedste nyhed.

Men hvorfor forlader hun ikke dansk politik helt, når hun opgiver formandskabet og vel næppe får nogen rolle i dansk politik de næste år?

Henrik Larsen, Ringsted

Kære Henrik

Fordi hun skal have noget at leve af.

Mit gæt er, Sofie Carsten Nielsen kun bliver i politik, indtil hun har fundet et andet job. Jeg går ikke ud fra, de radikale drømmer om at gøre hende til minister, hvis det skulle komme til radikal regeringsdeltagelse.

Venlig hilsen Hans

Kommunale strudse

PR-foto

Hvem har ansvaret for plejehjemmene, og at de lever op til love og regler?

Det er påfaldende, at journalister og andre lægger ansvaret på minister og Folketinget. Efter gældende lovgivning kan Folketinget blot lovgive om rammebevillinger. Hvor er kommunernes ansvar?

Jeg har svært ved at se, at en minister kan drages til ansvar for et kommunalt plejehjem.

Pia Spangenberg, København Ø

Kære Pia

Du har fuldstændig ret. Men kommunefolket har en helt særlig tendens til at gemme sig, når sådanne sager brager.

Så er det meget lettere at skubbe ministre og Folketinget foran. Jeg savner også mere kommunalt ansvar for egne institutioner.

Men vi hører som regel kun fra kommunerne, når de brokker sig og forlanger flere penge.

Venlig hilsen Hans

