Skarp kritik: 37 millioner brugt ulovligt

Efter en langvarig tvist har Uddannelses- og Forskningsministeriet nu afgjort, at Danmarks Tekniske Universitet uden lovhjemmel har brugt 37 millioner kroner på at medfinansiere den kommende letbane. Yderligere 44 millioner kroner er brugt i en gråzone, fastslår Forskningsstyrelsen.

- Jeg har orienteret Folketinget og Rigsrevisionen om sagen. DTU bliver nu bedt om at redegøre for, om de kan komme ud af aftalerne, som de har indgået, siger uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen (S).

DTU har indgået en aftale med Lyngby-Taarbæk kommune om at medfinansiere letbanebyggeriet med 81,5 millioner kroner. Blandt andet fordi der er blevet besluttet en ændret linjeføring med stationer direkte på DTU. Men ifølge anlægsloven er det Trafikministeriet, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune, som skal betale for de ekstra omkostninger.

- Som politikere er vi jo nødt til at kunne regne med, at vores uddannelsesinstitutioner bruger de mange penge, som de modtager til de formål, som pengene bliver givet til. Altså uddannelse og forskning. Her bliver der rettet en meget alvorlig kritik mod DTU, som faktisk var orienteret om, at de ikke havde hjemmel til at bruge midlerne på den måde, siger Jesper Petersen.

Han forstår godt, at DTU gerne vil have linjeføringen tæt på universitetet.

- Jeg forstår fuldstændig interessen. Men de har ikke lov til at bruge penge på det. Deres bevilling går til uddannelse og forskning. Ikke til letbane. Når kritikken er så skarp, forventer jeg, at DTU hurtigt medvirker til en afklaring af sagen, fastslår ministeren.

DTU: Pengene er brugt

Pengene er allerede brugt og vi kan ikke komme ud af kontrakter, fastslår DTU-direktør Claus Nielsen. Foto: DTU

Ifølge universitetsdirektør Claus Nielsen kan DTU dog ikke komme ud af kontrakterne med Lyngby-Taarbæk Kommune.

- Det står ikke skrevet i sten i universitetsloven, at vi ikke må sådan noget her. Styrelsen er så kommet frem til, at vi ikke havde lovhjemmel til det. Vi har ageret ud fra, at vi havde hjemmel, og truffet beslutninger, der tjener både samfundet og DTU godt. Men vi må naturligvis tage styrelsens vurdering og kritik til efterretning, siger DTU-direktøren.

Lever I op til aftalerne med Lyngby-Taarbæk Kommune – og betaler de 81,5 millioner kroner?

- Ja, og vi mener, vi er forpligtet.

Han fastholder, at DTU har handlet i god tro - og mener, at Uddannelses- og Forskningsministeriet uproblematisk kunne have skaffet lovhjemmel i Folketinget, hvis man havde ønsket det.

- Hvor vil I så tage pengene fra?

- Pengene er jo brugt og en letbane er under udførelse. DTU og samfundet får en letbane af meget større værdi, end det vi har betalt.

- Kunne ministeriet så skære I jeres bevillinger over en årrække?

- Det ville være mig fuldstændig uforståeligt. Vi kan kun beklage. Og så må styrelsen afgøre, hvorledes sagen løses, eksempelvis ved et orienterende aktstykke til Finansudvalget, hvis man finder det nødvendigt.

- Det her er jo ikke misbrug af midler. Det har tjent DTU fantastisk godt, at gøre det her. Vi føler ikke, at det er odiøst på nogen måde. Men vi må også konstatere, at styrelsen på nogle punkter har en anden opfattelse af hjemmelsspørgsmålet end vi. Vi har handlet i god tro og tjent samfundets og DTU’s langsigtede interesser. Det tror jeg ikke, nogen kan anfægte, fastslår universitetsdirektør Claus Nielsen.

