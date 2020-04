Skat ramt af ny møgsag

Skatteministeriet fører ikke ordentlig kontrol med momsindbetalinger, og det koster den danske stat milliarder af kroner.

Sådan lyder en del af kritikken i en endnu ikke offentliggjort rapport fra Rigsrevisionen, som TV2 er i besiddelse af.

Rigsrevisionen har kigget på momsområdet fra 2016-2018 under daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V).

I rapporten fremhæver Rigsrevisionen blandt andet, at ministeriet og Skatteforvaltningen i for høj grad slækker på kontrol og opfølgning med momsindbetalinger.

Det betyder eksempelvis, at flere milliarder kroner ikke er blevet inddrevet.

Momsområdet omhandler 200 milliarder kroner årligt og er derfor en vigtig indtægtskilde for staten.

Ifølge Rigsrevisionen havde 59.000 virksomheder i 2018 en momsgæld på 6,7 milliarder kroner. Alle er virksomheder, som ikke følger reglerne med at angive moms, lyder det.

Men rapporten viser også, at der er problemer 'hele vejen rundt'. Det siger Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, til TV2.

Samme melding kommer fra skatteadvokat Eduardo Vistisen fra firmaet Vistisen Falk Winther.

- Det her er en meget alvorlig kritik. Det viser, at momskontrollen har sejlet. Milliarderne fosser ud af statskassen hvert år, siger han til TV2.

Derudover viser Rigsrevisionens rapport, at det slet ikke kan betale sig for virksomhederne at indberette moms.

I de første fire kvartaler, hvor en virksomhed ikke angiver moms, beregnes momsen ud fra, hvad virksomheder tidligere har betalt.

Når de fire kvartaler er gået uden momsindbetaling, sænkes momsen automatisk til 8000 kroner per kvartal. Uanset tidligere beløbsfastsættelser og indbetalinger.

Det betyder, at en virksomhed, som måske tidligere har skullet betale mellem 400.000 og 600.000 i moms hvert kvartal, får nedsat sin moms til 8000.

Kritikken af Skatteministeriet kommer, efter at Skat har været ramt af flere skandaler, herunder svindel med udbytteskat og manglende inddrivelse af gæld.

Rigsrevisionen skriver i rapporten, at Skatteministeriet har forklaret den manglende kontrol med 'en tværgående prioritering baseret på risiko og væsentlighed'. Og at en øget kontrol vil ramme kontrollen af andre områder.

Rigsrevisionens rapport behandles fredag 17. april af Folketingets statsrevisorer.

Det har ikke været muligt for TV2 at få en kommentar fra skatteminister Morten Bødskov (S).