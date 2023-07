Skatte-bombe: Ring af tavshed om Vanopslagh

Listen af selvpåførte mundkurve i Folketinget er lang denne weekend: Karsten Hønge (SF), Leif Lahn (S), Karina Adsbøl (DD), Søren Gade (V), Jeppe Søe (M) fra præsidiet.

Anders Kronborg (S), Samira Nawa (R), Sigurd Agersnap (SF), Pernille Vermund (NB), Rasmus Jarlov (K), Hans Kristian Skibby (DD) blandt skatteordførerne.

Alle har de lørdag og søndag slået en ring af tavshed om det skattekaos, der nu viser sig ved misbrug af Folketingets lejligheder.

Det kommer, efter Ekstra Bladet fredag kunne bringe et nyt svar fra Skattestyrelsen, som efter alt at dømme betyder, at Alex Vanopslagh (LA) bør få et stort skattesmæk for sin uberettigede brug af en af lejlighederne.

Annonce:

Enten har politikerne ignoreret Ekstra Bladets henvendelser eller betakket sig fra at svare på, om de mener, Folketinget bør granske de skattemæssige omstændigheder bag Folketingets lejligheder, efter at Ekstra Bladet fredag kunne bringe det nye svar. Også selvom en skatteadvokat vurderer, at svaret kan få betydning for andre politikeres boligsager; herunder Simon Kollerups.

Folketinget valgte allerede i løbet af ugen at tie for at beskytte politikernes 'integritet':

- Vores linje er, at vi tilstræber åbenhed om generelle forhold, mens vi udviser tilbageholdenhed med oplysninger på personniveau. Det skyldes hensynet til medlemmernes privatliv og personlige integritet, oplyste Folketinget.

Han plejer at være klar i mælet, men Karsten Hønge har kun et lille hæst pip til sagen om Alex Vanopslaghs potentielle skattesag: - Jeg har ingen kommentarer og afventer politiets reaktion. Foto: Jens Dresling

Enhedslisten kræver svar

Kun et enkelt sted i Folketinget har det denne weekend været til at afæske et svar. Hos Enhedslisten kræver gruppeformand Peder Hvelplund nu handling og klarhed fra Folketinget.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi får afdækket, hvad Folketinget gør, hvis der opstår sager om misbrug af Folketingets medlemslejligheder. Også i forhold til det skattemæssige, siger Peder Hvelplund, som nu kræver svar:

Annonce:

- Derfor vil jeg nu bede præsidiet forklare, hvad deres praksis er, når der kommer sager om misbrug. Og jeg vil også bede dem om at indskærpe reglerne for brug af lejlighederne. Jeg bad allerede i begyndelsen af Alex Vanopslagh-sagen om en juridisk vurdering fra Folketingets jurister. Der påhviler Folketinget et særligt ansvar i at sikre, at der er klare linjer, hvis der opstår sager om uberettiget brug af lejlighederne.

Enhedslisten vil også have klarhed over, i hvor høj grad stedfortrædende folketingsmedlemmer kan bruge boligerne:

- Det er helt legitimt, at man som jysk folketingsmedlem kan få en lejlighed til rådighed som et arbejdsredskab – men det er netop det, det skal være. Nu beder jeg Folketinget forklare, hvad deres praksis bliver fremover – også ift hvilken faktor midlertidige folketingsmedlemmer kan bruge lejlighederne, når almindelige må bruge dem 180 dage om året.