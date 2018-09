Skatte-Karsten skal forklare sig om topmøde hos moms-fusker: - Virkelig dårligt signal

Mens Skats troværdighed fortsat ligger i laser, holder statsminister Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen i dag seminar hos den berygtede godsejer, Gorm Lokdam, der så sent som i forrige måned blev dømt til at betale staten knap ni mio. kroner i en stor sag om momsfusk.

Se også: Løkke holder topmøde hos berygtet momsfusker

Og det er et virkelig dårligt signal at sende.

Det mener Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

- Jeg synes, det er et virkelig dårligt signal, som Løkke og regeringen sender ved at lade sig beværte af det, som er beskrevet i jeres avis som en momsfusker. En ejer, som har en lang række skatte- og fagretslige sager på sit CV. Det forstår jeg ikke, at de kan finde på, siger Jesper Petersen til Ekstra Bladet.

Socialdemokraten vil nu bede skatteminister Karsten Lauritzen (V) forholde sig til, om han mener, det er et godt signal at sende i forhold til vigtigheden af at have styr på sine skatteforhold.

- Og så vil jeg bede om at få svar på, hvor godt man skal have styr på sine ting for at stå på Moderniseringsstyrelsens liste over udbydere, staten bruger, siger Jesper Petersen.

Ifølge socialdemokraten er det særligt Skats dårlige omdømme, der gør valget af Gorm Lokdams herregård kontroversielt.

- I forvejen pibler det hele tiden frem med sager om problemer på skatteormdåer. Skat har ikke engang kunnet få godkendt sit eget regnskab i år, og nu hører vi også, att opdagelsesrisikoen hos virksomheder, der snyder, er faldende. Så er det uheldigt, at de holder seminar der, siger Jesper Petersen.

Ekstra Bladet kunne i fredags fortælle, at Gorm Lokdam, regeringens valg af vært til seminaret, er dømt i et hav af sager. Blandt andet for ulovlig videresalg af kopivarer, utallige personaleretlige konflikter udover momssagen i Lokdams hotelvirksomhed fra juli i år.

Regeringsseminaret tæller regeringens 27 ministre - plus et ukendt antal embedsmænd, som indlogeres på det pittoreske Store Restrup Herregård i Nordjylland.

Herregårdshotellet er indregistreret hos Gorm Lokdam og hustruen Anne Vibeke Lokdam, der har en portefølje af godser og hoteller under sig.

Og de mange ministres besøg på Store Restrup udgør i sig selv et problem, mener Jesper Petersen.

- Regeringen har selvfølgelig ret til at holde seminar, hvor de vil. Men man skal tænke sig godt om, i forhold til, hvilke typer man legitimerer, når man lægger offentlige kroner. Og det ender jo med at være et pænt beløb, når det hele regnes sammen, siger Jesper Petersend til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lars Løkke Ramsussen og skatteminister Karsten Lauritzen til dagens regeringsseminar.