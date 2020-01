Skattechefs 'egen lov' blev brudt i hans sommerhus

Du skal naturligvis overholde landets love.

Men der hviler måske et særligt ansvar på dine skuldre for at passe på loven lange arm, hvis du selv har sat din autograf under paragrafferne.

Og selvom det som oftest kun er ministre - og dronning Margrethe - som kan komme i klemme, hvad det er angår, er Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner, nu havnet i den ejendommelige situation, at den selvsamme lov, han for ganske få uger siden har underskrevet, er blevet overtrådt med piber og trommer på Brøchners egen sommerhusgrund.

Skatte-topchef erkender: Bryder lov mod sort arbejde på grund

Ekstra Bladet kunne tirsdag i denne uge afsløre, at det lovpligtige skilt for håndværksfirmaet, der stod bag byggeriet på departementschefens grund, ikke var til at støve op. Noget, Brøchner beklagede og fik en påtale for af sin minister, Morten Bødskov.

Og Jens Brøchner burde måske have været ekstra opmærksom på håndværkernes pligt til at sætte et skilt op. Det var nemlig ham selv, i september måned på skatteminister Morten Bødskovs vegne underskrev momsloven, hvor §78 om skiltekravet indgår.

Det fremgår af Retsinformation.

Forhindrer sort arbejde

Skiltet med firmanavn er til for en ’øget opdagelsesrisiko’ i forhold til sort arbejde, og er skiltet ikke sat op kan det medføre en bøde.

Lovpakken førte til en større kampagne fra Skat mod sort arbejde i efteråret 2012. En førstegangsovertrædelse af skiltereglen kan give en bøde på omkring 5000 kr. til entreprenøren.

Da Ekstra Bladet tirsdag konfronterede Jens Brøchner med det manglende skilt, erkendte han blankt, at det burde være sat op, men tørrede ansvaret af på virksomheden.

- Lovpakken mod sort arbejde med skiltekravet blev vedtaget i din tid som departementschef. Du har jo en viden om, at det skal være der...

- Jeg er fuldstændig enig i, at det skilt skulle være der. Det er virksomhedens ansvar. Det er en fejl.

- Det er vel også dit ansvar, at den virksomhed du hyrer, lever op til de regler, du selv er med til at administrere?

- Det er jeg fuldstændig enig i. Igen: Jeg føler, jeg har forsøgt at overholde de regler, der er, siger departementschefen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Jens Brøchners kommentar til, at han selv har sat den bekræftende underskrift på loven, som indeholder netop den paragraf, der blev overtrådt i forbindelse med byggeriet på sommerhusgrunden.

Men departementschefen har ikke yderligere kommentarer til sagen.