Skatteekspert: Politikere har skabt et tag selv-bord

Et ’tag selv-bord til dem selv’. Firma-fiduser og andre krumspring er slet ikke nødvendige. Der er nemlig ingen kontrol med ministrenes eftervederlag. Overhovedet.

Ministrene skal selv erklære eventuel modregning til styrelsen, som ikke har ’hjemmel til at indhente oplysninger hos andre myndigheder’ såsom Skatteforvaltningen.

Firma-fest: Politikernes skjulte penge

Samtidig er det heller ikke muligt at kræve, at den forhenværende minister ’dokumenterer oplysninger, fx i form af lønsedler, om indtægter, der medfører nedsættelse’, lyder det fra styrelsen.

– Det er, som om politikerne har skabt et tag selv-bord til dem selv, siger skatteadvokat Torben Bagge.

– Reglerne er ligegyldige, fordi man lige så godt kan lade være med at have regler, hvis der ingen kontrol og sanktion er, fortæller han.

Dermed står reglerne for ministrenes dagpenge i skærende kontrast til reglerne for almindelige danskeres dagpenge. Her har myndighederne rig mulighed for at granske din indtægt.

Eks-ministre med eget firma Lars Løkke Rasmussen (V) Enkeltmandsvirksomhed : ’Lars Løkke Rasmussen’, stiftet 1/9-2019. Formål: Ikke oplyst. Branche: Rådgivning

: ’Lars Løkke Rasmussen’, stiftet 1/9-2019. Formål: Ikke oplyst. Branche: Rådgivning Anpartsselskab : ’Sollar Holding ApS’, stiftet 9/9-2019. Ejet med konen, Solrun Løkke Rasmussen. Formål: Investeringer

: ’Sollar Holding ApS’, stiftet 9/9-2019. Ejet med konen, Solrun Løkke Rasmussen. Formål: Investeringer Anpartsselskab: ’Sollar ApS’, stiftet 13/9-2019. Ejet med konen, Solrun Løkke Rasmussen. Formål: Rådgivning og events. Branche: Udøvende scenekunstner.

Kristian Jensen (V) Enkeltmandsvirksomhed: ’Kr. Jensen foredrag mv’, stiftet 9/9-2019.

Formål: Ikke oplyst. Branche: Selvstændig udøvende scenekunstner.

Troels Lund Poulsen (V) Enkeltmandsvirksomhed: ’Birkehøjgaard v/Troels Lund Poulsen’, stiftet 1/1-2007. Formål: Ikke oplyst. Branche: Dyrkning af korn.

Eva Kjer Hansen (V) Personligt ejet mindre virksomhed: ’Evaction’, stiftet 1/4-2015. Formål: Ikke oplyst. Branche: Kunstnerisk skaben.

Rasmus Jarlov (K) Enkeltmandsvirksomhed: ’Hamlet Tours’, stiftet 18/6-2012. Branche: Turistkørsel Rasmus Jarlov vil godt bekræfte - ligesom Kristian Jensen - at han først bliver modregnet, når og hvis han trækker penge ud af selskabet: ’Ja, det gør jeg, når jeg trækker penge ud af virksomheden’.

Søren Pind (V) Anpartsselskab : ’Selskabet af 4. juli 1776 ApS’, stiftet 17/7-2008

Formål: Rådgivning, forfatter- og foredragsvirksomhed, investering i kapitalandele. Branche: Rådgivning



: ’Selskabet af 4. juli 1776 ApS’, stiftet 17/7-2008 Formål: Rådgivning, forfatter- og foredragsvirksomhed, investering i kapitalandele. Branche: Rådgivning Anpartsselskab: ’Selskabet af 20. januar 1981 ApS’, stiftet 21/12-2018

Formål: Eje kapitalandele i andre selskaber. Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Søren Pind, Eva Kjer Hansen og Troels Lund Poulsen. Vis mere Luk