Skattefri milliongevinst: Dyremose forgylder datter

TDC-rigmand og tidligere konservativ finansminister Henning Dyremose har for anden gang på få år benyttet en lukrativ skattefinte, som sikrer hans datter en betydelig skattefri milliongevinst.

Datteren, det tidligere folketingsmedlem Charlotte Dyremose, har nemlig i sidste uge overtaget familiens sommerhus i første række på den storslåede jyske vestkyst til en pris, der ligger 15 procent under den offentlige vurdering.

Det viser oplysninger fra Tingbogen. De forældede offentlige vurderinger ligger i familien Dyremoses tilfælde langt under markedspriserne, hvilket gør den helt lovlige rigmandsfinte ekstra lukrativ.

Uden at låne

Samtidig er det blot få år siden, at Charlotte Dyremose overtog barndomshjemmet i Virum på tilsvarende vilkår.

Sommerhuset i Vestjylland købte 45-årige Charlotte Dyremose 1. september for to millioner kroner uden at optage lån. Det er altså 15 procent under den offentlige vurdering på knap 2,4 millioner kroner. Til sammenligning gav forældrene, Henning (77) og Elly Dyremose (76), hele 3,4 millioner kroner for ejendommen i 2006.

Sommerhuset på 172 kvadratmeter ligger i første række ud til Vesterhavet. Skraafoto.dk

Den stråtækte fritidsbolig ligger naturskønt i Husby Klit nær Ulfsborg. Det er ifølge BBR-registret opført i 1987 og indeholder fem værelser, et køkken samt to badeværelser fordelt på 172 kvadratmeter.

Milliongevinst i Virum

Også i november 2018 fik Charlotte Dyremose overført et betydeligt millionbeløb, da hun købte sit barndomshjem i Virum efter de samme lukrative regler.

Charlotte Dyremose har også scoret en stor skattefri milliongevinst, da hun overtog barndomshjemmet, som ses her. Arkivfoto: Mogens Flindt

Ifølge Tingbogen købte hun villaen, der rummer 289 kvadratmeter beboelse og 117 kvadratmeter kælder, for 6,7 millioner kroner. Præcis 15 procent under den dagældende offentlige vurdering.

Konservativt vurderet var den daværende markedspris på mindst 10 millioner kroner baseret på postnummerets gennemsnitlige kvadratmeter. Her er ikke medregnet værdien af kælderetagen og den store Dyremose-grunds herlighedsværdi med en sø i baghaven .

Henning og Elly Dyremose købte villaen i 1978 for 1,8 millioner kroner - og flyttede kun lige rundt om hjørnet under park-agtige forhold, hvilket Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

Tavs sognepræst

Henning Dyremose grundlagde sin formue som TDC-direktør og har i flere år været i gang med at overdrage den til datteren, som efter flere perioder i Folketinget forlod politik i 2015. Charlotte Dyremose er i dag sognepræst og ejer et selskab med en egenkapital på 22,5 millioner kroner.

Ekstra Bladet har talt med både Henning og Charlotte Dyremose. De har ingen kommentarer.

Skattehul for rige familier

Elly, Henning og Charlotte Dyremose ankommer til bisættelsen af tidligere statsminister Poul Schlüter. Foto: Anthon Unger

Centrum-venstre-tænketanken Cevea har sammen med Aarhus Universitet lavet flere analyser af de såkaldte familiehandler på boligmarkedet. Direktøren for Cevea, Asbjørn Sonne Nørgaard, kalder det et skattehul, som bare er blevet større og større, i takt med at ejendomsvurderingerne har stået stille, mens ejendomspriserne er eksploderet mange steder i landet.

Bo- og gave-afgift

- Ved alle andre former for overdragelse af formue skal der betales bo- eller gave-afgift. Det gælder f.eks. for aktier eller kontanter. Men for mursten har man altså tilladt et smuthul, som giver mulighed for store skattefri arveforskud. Det er klart til fordel for de mest velhavende danskere.

- Almindelige mennesker - som skal sælge deres hus eller lejlighed - kan jo ikke bare give deres børn flere millioner af kroner. Typisk vil de skulle bruge en eventuel friværdi til en anden bolig eller til at finansiere pensionist-livet, forklarer Asbjørn Sonne Nørgaard.

Ifølge Cevea burde reglen, der tillader skattefri familieoverdragelse til plus-minus 15 procent af den offentlige vurdering, for længst have været lukket.

- Statskassen går glip af milliarder af kroner, og det opretholder en nedarvet ulighed, siger han.