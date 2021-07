Skattely-konge taber injuriesag mod Ekstra Bladet

Den kontroversielle erhvervsboss og skattelykonge, Denis Viet-Jacobsen - som ejer 31 procent af det nye medie ’Frihedsbrevet’ med Radio24syv-profilen Mads Brügger i spidsen - har onsdag tabt en sag om ærekrænkelser til Ekstra Bladet.

Københavns Byret frikender tidligere chefredaktør Poul Madsen og avisens journalister James Kristoffer Miles og Andreas Lund Munk, som alle var stævnet for injurier.

- Det er en total sejr for den kritiske og undersøgende journalistik. Dommeren siger jo, at man må finde sig i at blive undersøgt, når man placerer en del af sine firmaer i skattelylande. Det er ikke lykkedes for Denis Viet-Jacobsen at få dommeren til at hoppe på, at ’skattely’ er en fast juridisk term. Det er et moralsk begreb, og det er jeg selvfølgelig glad for at få stadfæstet, siger Poul Madsen.

Thornings skattely

Denis Viet-Jacobsen blev især kendt i offentligheden for sin rolle i OW Bunker-sagen, der opfattes som en af de største børsskandaler i danmarkshistorien med eksorbitante tab til følge for aktionærerne og den danske statskasse.

Pengemanden bag ’Frihedsbrevet’ og Mads Brügger valgte sidste år at stævne Ekstra Bladets chefredaktør og de to journalister efter en række afslørende artikler, hvor Denis Viet-Jacobsen blandt andet blev omtalt som ’skattely-kongen’.

Artiklerne blev publiceret i begyndelsen af 2020 – og afsløringerne handlede især om, at tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt var blevet udnævnt som formand for FN’s panel for skatteunddragelse og skattely.

Men Ekstra Bladet kunne afsløre, at hun selv var medejer af to selskaber med forbindelse til skattely på Jersey. I begge selskaber sad hun i bestyrelsen med skattelykongen Denis Viet-Jacobsen.

I forbindelse med Ekstra Bladets afsløringer trak Thorning sig fra FN’s skattely-jæger-panel.

I en leder skrev Poul Madsen om Frihedsbrevets økonomiske bagmand: ’Han er kort sagt for skattely, hvad lægen Michele Ferrari er for doping i cykelsporten.’

Og det var altså ifølge Københavns Byrets dom helt inden for rammerne for pressens ytringsfrihed.

- Denis Viet-Jacobsen er en af Mads Brüggers økonomiske bagmænd. Hvad tænker du om, at han ejer 31 procent af det nye medie Frihedsbrevet?

- Frihedsbrevet får hårde tider, når en af deres ejere går til kamp ved domstolene for at begrænse den undersøgende journalistik. Man kan jo bedyre alt muligt om uafhængighed. Men Denis Viet-Jacobsen har jo vist med denne her sag, at så snart man generer ham, så møder han medier med advokater og sagsanlæg for at begrænse ytringsfriheden. Det er jo ikke særligt rart, når man kalder sig Frihedsbrevet at have en ejer, der agerer på den måde, svarer Poul Madsen og fortsætter:

- Det ville jeg føle mig noget usikker på, hvis jeg sad på Frihedsbrevet og havde sådan en ejer.

Dommen: Betydelig offentlig interesse Københavns Byret hælder anklagerne fra Denis Viet-Jacobsen fuldstændig ned ad brættet. Her er to væsentlige uddrag fra dommen: 'De pågældende udsagn indgår i artikler og et interview, hvis primære fokus er rettet mod Danmarks tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, der, samtidig med at være blevet udnævnt til formand for FNs panel til bekæmpelse af skattely og skatteunddragelse, angiveligt havde økonomiske interesser i virksomheder, der var hjemmehørende i skattelylande. Udsagnene findes derfor at være fremsat som led i en offentlig debat om et emne af betydelig politisk og offentlig interesse'. 'Den almindelige opfattelse synes at være, at det som udgangspunkt ikke er ulovligt, men muligvis moralsk anfægteligt, at placere penge i skattely. Henset til den sammenhæng, hvori 'skattely' og 'skattelylande' indgår, finder retten, at udsagnene er 'value judgments', der ikke overskrider grænserne for pressens ytringsfrihed, og at udsagnene i den kontekst, hvori de indgår, ikke indebærer en retsstridig krænkelse af sagsøgers ære'. Vis mere Vis mindre

Den ene frikendte journalist, Andreas Lund Munk, er i øvrigt for nyligt skiftet fra Ekstra Bladet til netop Frihedsbrevet, hvor 31 procent af ejerkredsen altså har forsøgt at begrænse pressens ytringsfrihed – og ifølge dommen har misforstået de gængse opfattelser af begreberne ’skattely’, ’kontroversielle erhvervsbosser’ samt hvad der er i 'offentlighedens interesse'.