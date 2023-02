Skatteminister skal forsvare Mærsks vilde skatteprocent

Enhedslisten vil have skatteminister Jeppe Bruus (S) til at forklare, hvordan Mærsk slipper i skat

Den hæderkronede, lyseblå erhvervsgigant, A.P. Møller - Mærsk, slap i 2021 med en skatteprocent i Danmark på langt under én procent.

Det falder Enhedslisten for brystet, der nu trækker skatteminister Jeppe Bruus (S) i samråd for at få en forklaring på, hvordan det kan lade sig gøre, og hvad regeringen vil gøre ved det.

- Mærsk betaler en abnormt lav skat. Jeg synes, det er forargeligt, at et selskab kan slippe med at betale så lidt i skat, samtidigt med at tusinder og atter tusinder borgere ikke kan få økonomien til at hænge sammen og en stat, der hele tiden siger, at der skal ekstra til, hvis velfærdsstaten skal løbe rundt, siger Enhedslistens skatteordfører, Tine Mach.

Sindrigt skattesystem

Det er erhvervsmediet Finans, der har regnet sig frem til A.P. Møller - Mærsks skatteprocent via oplysninger fra Skattestyrelsen.

Rederier i Danmark betaler ikke selskabsskat, men en såkaldt tonnageskat. Den bliver udregnet på baggrund af antallet og størrelse på skibe, der råder over. Derfor er der ingen sammenhæng mellem overskud og skat.

Det er en forsvindende lille del af A.P. Møller - Mærsks overskud, der ender i statskassen. Foto: Karim Sahib/Ritzau Scanpix

Finans har regnet sig frem til, at A.P. Møller - Mærsks danske skatteprocent i 2021 var på 0,27 procent af overskuddet på 123 milliarder kroner.

Og at det tal formentlig vil være endnu lavere i 2022, der bød på endnu et rekordoverskud for shippinggiganten. Denne gang på 211 milliarder kroner.

Ministersvar

- Der er åbenlyst nogle huller i loven, hvis et selskab med så stort et overskud kan slippe afsted med at betale så lidt i skat, siger Trine Mach.

Tonnageskatten blev indført for at give rederier særlig lempelige vilkår, for at de kan konkurrere internationalt. Samtidigt er et af argumenterne, at det er en forsvindende lille del af A.P. Møller - Mærsks aktiviteter, der foregår i Danmark.

- Det er jeg fuldt ud lydhør over for. Der er behov for international regulering. Men man må forstå, at Mærsk har forsøgt at modarbejde international regulering.

- Man kan ikke have en branche, der kører på frihjul. Alle må bidrage til fællesskabet. Også skibsfarten, siger Trine Mach.

